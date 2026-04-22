Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo

Um motociclista de 51 anos atropelou um homem de 44 anos na Avenida Nossa Senhora da Penha, no Centro de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (21). De acordo com a Polícia Militar, os dois ficaram feridos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados ao hospital municipal.
Testemunhas relataram aos policiais que o pedestre vive em situação de rua, estaria embriagado e transitava pelo meio da via, atravessando a avenida em local inapropriado. O estado de saúde das vítimas não foi informado.