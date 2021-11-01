Corpo de personal trainer morto em assalto será enterrado em Guarapari

O sepultamento do professor de Educação Física Raul Giovanelli, de 27 anos, será realizado às 13h desta segunda-feira (1º).
O jovem foi assassinado durante uma tentativa de assalto registrada neste domingo (1º) no bairro Lameirão, em Guarapari.
De acordo com a Polícia Militar, ele foi baleado após lutar com o criminoso que tentava levar sua bicicleta.
A prima de Raul, Creidiane Giovanelli Thompson, disse que o velório está sendo realizado na Funerária Guarapari.
O cortejo sairá da funerária às 12h com destino ao cemitério Parque Paraíso, no mesmo município.
Nas rede sociais, amigos e parentes lamentaram a morte de Raul Giovanelli, de 27 anos, que atualmente trabalhava em uma academia de Guarapari como personal e que gostava de praticar esportes, como o ciclismo.
Por nota, a Polícia Militar informou que foi acionada e seguiu até o bairro Lameirão, em Guarapari, onde um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo, em via pública. O caso está sendo investigado como latrocínio pela Polícia Civil.
“De acordo com informações levantadas no local, a vítima, que seria um professor de Educação Física, e realizava atividade física, foi abordada por um indivíduo durante uma tentativa de roubo e, após luta corporal com o suspeito, foi alvejado”, diz o texto da nota.