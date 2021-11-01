Corpo de personal trainer morto em assalto será enterrado em Guarapari

Raul Giovanelli andava de bicicleta no bairro Lameirão, em Guarapari, quando foi vítima de latrocínio Crédito: Reprodução

O jovem foi assassinado durante uma tentativa de assalto registrada neste domingo (1º) no bairro Lameirão, em Guarapari.

De acordo com a Polícia Militar, ele foi baleado após lutar com o criminoso que tentava levar sua bicicleta.

A prima de Raul, Creidiane Giovanelli Thompson, disse que o velório está sendo realizado na Funerária Guarapari.

O cortejo sairá da funerária às 12h com destino ao cemitério Parque Paraíso, no mesmo município.

Nas rede sociais, amigos e parentes lamentaram a morte de Raul Giovanelli, de 27 anos, que atualmente trabalhava em uma academia de Guarapari como personal e que gostava de praticar esportes, como o ciclismo.

Por nota, a Polícia Militar informou que foi acionada e seguiu até o bairro Lameirão, em Guarapari, onde um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo, em via pública. O caso está sendo investigado como latrocínio pela Polícia Civil.