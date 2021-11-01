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Luto

Corpo de personal trainer morto em assalto será enterrado em Guarapari

Raul Giovanelli, de 27 anos, foi morto a tiros neste domingo (1°) no bairro Lameirão, em Guarapari
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

01 nov 2021 às 11:58

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 11:58

Raul Giovanelli andava de bicicleta no bairro Lameirão, em Guarapari, quando foi vítima de latrocínio
Raul Giovanelli andava de bicicleta no bairro Lameirão, em Guarapari, quando foi vítima de latrocínio Crédito: Reprodução
O sepultamento do professor de Educação Física Raul Giovanelli, de 27 anos, será realizado às 13h desta segunda-feira (1º).
O jovem foi assassinado durante uma tentativa de assalto registrada neste domingo (1º) no bairro Lameirão, em Guarapari.
De acordo com a Polícia Militar, ele foi baleado após lutar com o criminoso que tentava levar sua bicicleta.
A prima de Raul, Creidiane Giovanelli Thompson, disse que o velório está sendo realizado na Funerária Guarapari.
O cortejo sairá da funerária às 12h com destino ao cemitério Parque Paraíso, no mesmo município.
Nas rede sociais, amigos e parentes lamentaram a morte de Raul Giovanelli, de 27 anos, que atualmente trabalhava em uma academia de Guarapari como personal e que gostava de praticar esportes, como o ciclismo.
Por nota, a Polícia Militar informou que foi acionada e seguiu até o bairro Lameirão, em Guarapari, onde um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo, em via pública. O caso está sendo investigado como latrocínio pela Polícia Civil.
“De acordo com informações levantadas no local, a vítima, que seria um professor de Educação Física, e realizava atividade física, foi abordada por um indivíduo durante uma tentativa de roubo e, após luta corporal com o suspeito, foi alvejado”, diz o texto da nota.

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