Roseli planejava conhecer os Estados Unidos quando foi morta pelo ex

Roseli Farias sonhava viajar para os Estados Unidos no próximo ano Crédito: Reprodução/Redes sociais/Arte Todas Elas

Antes de ir ao trabalho, o café da manhã da vendedora Roseli Valiati Farias, era na companhia do pai de 70 anos, que mora a poucos metros de sua casa. Ela havia perdido a mãe em agosto de 2020 e o marido em janeiro deste ano, vítimas da Covid-19 . Apesar da dor, Roseli passou a ter um papel de manter a família unida e seguia feliz, fazendo planos, como conhecer os Estados Unidos.

Mas a rotina de Roseli, de 47 anos, foi interrompida no último dia 17, quando foi assassinada. Lila, como era chamada pela família e amigos, levou um tiro na cabeça, enquanto dormia na casa do namorado, o pecuarista, Alexandre Vaz Nunes, de 54 anos, no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo.

Mais velha de quatro irmãos, Lila era conhecida pela alegria, simpatia e um talento para as vendas. “Minha irmã era muito simpática, muito verdadeira e como pessoa, era maravilhosa, um sorriso lindo. Sempre trabalhou com vendas, no início, trabalhou com roupas e após, em uma gráfica, onde atuava já há 20 anos”, lembrou o irmão Gleydson Valiati Farias, de 33 anos.

O irmão conta que, apesar da perda de duas pessoas que ela amava, Lila viveu o último ano fazendo planos e conhecendo novos lugares. “Somos muito cristãos e ela seguia a vida, feliz. Minha irmã viveu seu último ano, o melhor da vida, saltou de paraquedas, conheceu lugares que não conhecia, estava vivendo intensamente. Ela tirou um passaporte e sonhava em ir aos EUA no próximo ano. Era uma mulher feliz e tinha um projeto de vida, trabalhar e cuidar da família”, contou Gleydson.

Lila tinha um filho de 22 anos. O último passeio em família estava agendado para este feriado, conta Gleydson. Ela, o pai e duas irmãs estavam com as passagens compradas para uma viagem de trem de Cariacica a Belo Horizonte, em Minas Gerais. Seria a primeira vez que a vendedora e o pai viajariam de trem.