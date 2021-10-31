Professor de Educação Física é morto após reagir a assalto em Guarapari

Professor de Educação Física morreu durante assalto em Guarapari Crédito: Foto leitor | Montagem A Gazeta

Um professor de Educação Física foi assassinado na manhã deste domingo (31), no bairro Lameirão, em Guarapari , em uma tentativa de assalto. As informações são de que ele foi atingido por disparos de arma de fogo após lutar com o criminoso que tentava levar sua bicicleta. Ele morreu no local.

Nas rede sociais, amigos e parentes lamentaram a morte de Raul Giovanelli, de 27 anos, que atualmente trabalhava em uma academia de Guarapari como personal e que gostava de praticar esportes, como o ciclismo.

Por nota, a Polícia Militar informou que foi acionada e seguiu até o bairro Lameirão, em Guarapari, onde um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo, em via pública.

“De acordo com informações levantadas no local, a vítima, que seria um professor de Educação Física, e realizava atividade física, foi abordada por um indivíduo durante uma tentativa de roubo e, após luta corporal com o suspeito, foi alvejado”, diz o texto da nota.

A PM informou, ainda, que o criminoso fugiu do local e não foi localizado. “A vítima, de 27 anos, teve o óbito confirmado no local do fato e a perícia foi acionada”, acrescenta a nota da PM.

Também por nota, a Polícia Civil informa que o caso foi registrado como latrocínio e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari. “Até o momento nenhum suspeito foi detido”.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil destaca, ainda, que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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