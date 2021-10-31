Professor de Educação Física é morto após reagir a assalto em Guarapari

Um professor de Educação Física foi assassinado na manhã deste domingo (31), no bairro Lameirão, em Guarapari, em uma tentativa de assalto. As informações são de que ele foi atingido por disparos de arma de fogo após lutar com o criminoso que tentava levar sua bicicleta. Ele morreu no local.
Nas rede sociais, amigos e parentes lamentaram a morte de Raul Giovanelli, de 27 anos, que atualmente trabalhava em uma academia de Guarapari como personal e que gostava de praticar esportes, como o ciclismo.
Por nota, a Polícia Militar informou que foi acionada e seguiu até o bairro Lameirão, em Guarapari, onde um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo, em via pública.
“De acordo com informações levantadas no local, a vítima, que seria um professor de Educação Física, e realizava atividade física, foi abordada por um indivíduo durante uma tentativa de roubo e, após luta corporal com o suspeito, foi alvejado”, diz o texto da nota.
A PM informou, ainda, que o criminoso fugiu do local e não foi localizado. “A vítima, de 27 anos, teve o óbito confirmado no local do fato e a perícia foi acionada”, acrescenta a nota da PM.
Também por nota, a Polícia Civil informa que o caso foi registrado como latrocínio e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari. “Até o momento nenhum suspeito foi detido”.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destaca, ainda, que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
OUTROS CASOS DE ASSALTO E MORTE DE CICLISTAS
Em agosto deste ano, um ciclista foi atropelado e roubado por bandidos na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. O homem teve o celular e outros pertences levados pelos suspeitos que, na fuga, ainda passaram por cima da bicicleta com o carro utilizado no roubo. A polícia foi acionada e conseguiu prender dois suspeitos - outros dois conseguiram fugir.
Em maio deste ano, reportagem da TV Gazeta mostrou que vários ciclista reclamam dos constantes assaltos nas Cinco Pontes, em Vitória. A via é utilizada diariamente por quem precisa transitar pelos municípios da Grande Vitória.
Em maio de 2019, um ciclista acabou sendo morto após reagir a um assalto nas Cinco Pontes. De acordo com um boletim da Polícia Militar, ele foi abordado por indivíduos portando armas de fogo no momento em que passava na ponte, que fica na Ilha do Príncipe. O ciclista, então, teria reagido, segundo a PM, e acabou sendo atingido por disparos. Os autores do crime roubaram a bicicleta que estava com a vítima e fugiram.