Ciclista é atropelado por assaltantes na Lindenberg em Vila Velha

Avenida Carlos Lindenberg Crédito: Google Maps

Um ciclista foi atropelado e roubado por bandidos na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha , neste domingo (22). O homem teve o celular e outros pertences levados pelos suspeitos que, na fuga, ainda passaram por cima da bicicleta com o carro utilizado no roubo. A polícia foi acionada e conseguiu prender dois suspeitos - outros dois conseguiram fugir.

De acordo com a reportagem da TV Gazeta, o caso aconteceu quando o homem andava de bicicleta na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. O carro em que os criminosos estavam teve o pneu furado após passarem sobre a bike da vítima. Depois do crime, a polícia conseguiu prender dois dos quatro que estavam no veículo. Os outros dois homens conseguiram fugir.

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O QUE DIZ A PM

Por nota, a Polícia Militar informou que, em patrulhamento pelo bairro Nossa Senhora da Penha, já no início da madrugada desta segunda (23), uma equipe abordou um veículo que estava próximo de um posto de gasolina e tinha as mesmas características do roubo ao ciclista, que foi relatado ao Ciodes. O condutor de 24 anos e o carona de 21 anos confessaram que participaram do crime e foram detidos. Eles disseram que os pertences da vítima foram levados por outros dois comparsas. Confira a nota na íntegra:

"Durante patrulhamento no início da madrugada desta segunda-feira (23), pelo bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila velha, uma equipe da Polícia Militar foi abordou um veículo que estava parado próximo a um posto de gasolina, com as mesmas características de caso de roubo relatado ao Ciodes, que teria ocorrido poucos minutos antes na região. No carro estava o condutor, de 24 anos, e um carona, de 21. Questionados, os indivíduos confessaram que haviam participado da ocorrência de roubo anteriormente, mas que os pertences tomados da vítima já tinham sido levados por outros dois comparsas, que já não estavam mais no local. Os militares fizeram contato com a vítima, um homem de 30 anos, que relatou que trafegava por uma avenida quando foi atropelada pelos criminosos, que passaram por cima de sua bicicleta, momento em que o pneu do carro estourou, e eles tomaram seu celular e carteira, se evadindo em seguida."

O QUE DIZ A PC

Também procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha. Até a manhã desta segunda (23), a ocorrência ainda estava em andamento e a PC não tinha mais detalhes.