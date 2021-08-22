Bandidos invadem unidade de saúde no ES e roubam até testes de Covid-19

Bandidos invadiram o Pronto Atendimento do Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, e furtaram três computadores, remédios e testes de Covid-19. Segundo a prefeitura, ainda não se sabe o quantitativo de testes e quais medicamentos foram levados.
O furto foi descoberto pelos funcionários na manhã de sábado (21). Uma porta foi forçada, mas a entrada dos bandidos ocorreu por uma janela, que foi arrombada. Todo o espaço foi revirado.
A Prefeitura de Sooretama informou que acionou a polícia e o caso será investigado. A gestão também que pretende melhorar a segurança do local, já que o imóvel não possui muro.
As polícias militar e civil foram procuradas pela reportagem. A Polícia Civil informou que a ocorrência não foi localizada no plantão vigente e que durante finais de semana, feriados e pontos facultativos a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias. Já a Polícia Militar não retornou à demanda até a publicação.