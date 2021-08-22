Preso por morte de investigador em Fundão tentou enganar a polícia

O policial Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos foi baleado quando fazia os preparativos do casamento Crédito: Montagem | A Gazeta

Um dos presos pela morte do policial civil aposentado Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos , 50 anos, já foi condenado por roubo em Minas Gerais. Quando foi detido após o crime contra o investigador mineiro, Gustavo Marlone da Rocha ainda tentou enganar os policiais, apresentando documento de outra pessoa. A informação foi revelada na audiência de custódia a que ele e o comparsa, Samuel Ryan do Amaral de Moura, foram submetidos neste domingo (22).

Eles foram presos em flagrante, na tarde de sábado (21), após o crime. Ao serem encontrados, Gustavo tentou se passar por outra pessoa, apresentando documento de identidade em nome de alguém chamado Uagner. Mas os policiais conseguiram identificá-lo. Ele tem histórico criminal em Minas Gerais. Já Samuel, segundo as informações da ata da audiência, tem registro na justiça de quando era menor de idade.

Diante da gravidade do crime praticado pelos dois, o juiz Paulo Sérgio Bellucio converteu a prisão em flagrante para preventiva.

“A liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a gravidade em concreto dos fatos imputados aos autuados, que ceifaram a vida da vítima, policial civil aposentado, demonstram a necessidade de se resguardar à Ordem Pública e a instrução processual", descreveu o juiz na ata da audiência.

ENTENDA O CASO

Alguns convidados disseram ter dificuldade de encontrar o local da festa, e por isso ele saiu para colocar uma faixa indicando o local. Foi quando homens o abordaram e tentaram roubar o carro dele.

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O policial reagiu e acabou baleado. Ricardo chegou a ser socorrido por uma ambulância do Samu e levado para um hospital no bairro Laranjeiras, na Serra, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelos disparos. Ele foi sepultado na tarde deste domingo (22).