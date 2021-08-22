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Latrocínio

Policial assassinado no dia do casamento em Fundão é sepultado na Serra

Criminosos abordaram o policial, que fazia os preparativos da festa, na tentativa de roubar o carro dele; o policial reagiu e acabou baleado
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

22 ago 2021 às 16:56

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 16:56

Policial assassinado no dia do casamento foi sepultado neste domingo (22), na Serra
Policial assassinado no dia do casamento foi sepultado neste domingo (22), na Serra Crédito: Any Cometti
O policial aposentado assassinado a tiros em Fundão no dia do próprio casamento foi sepultado na tarde deste domingo (22) no cemitério Parque da Paz, em Laranjeiras, na Serra.
Moradores relataram à TV Gazeta que Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos, de 50 anos, da Polícia Civil de Minas Gerais, estava no local onde ocorreria o matrimônio, na região de Enseada das Garças, fazendo os preparativos para a festa quando tudo aconteceu. Alguns convidados disseram ter dificuldade de encontrar o local da festa, e por isso ele saiu para colocar uma faixa indicando o local.
Foi quando, por volta das 16h30 de sábado (21), homens o abordaram e tentaram roubar o carro dele. O policial reagiu e acabou baleado. Ricardo chegou a ser socorrido por uma ambulância do Samu e levado para um hospital no bairro Laranjeiras, na Serra, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelos disparos.
Três suspeitos do crime foram detidos pela Polícia Militar ainda no sábado, dia do crime. Neste domingo (22), a Polícia Civil do Espírito Santo informou que “dois suspeitos foram autuados em flagrante por latrocínio e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz". A PC não informou a motivação da liberação do terceiro suspeito detido pela PM.
Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais lamentou a morte do investigador de polícia aposentado, destacando que ele “atuou com louvor como inspetor no Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG)”.
"A Polícia Civil de Minas Gerais lamenta profundamente a morte do investigador de Polícia aposentado Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcellos, que atuou com louvor como inspetor no Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG). A chefia da Polícia Civil se compadece com a família e é solidária a todos aqueles que sentem a profunda dor pelo falecimento do policial".

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