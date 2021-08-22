Policial assassinado no dia do casamento em Fundão é sepultado na Serra

Policial assassinado no dia do casamento foi sepultado neste domingo (22), na Serra Crédito: Any Cometti

Moradores relataram à TV Gazeta que Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos, de 50 anos, da Polícia Civil de Minas Gerais, estava no local onde ocorreria o matrimônio, na região de Enseada das Garças, fazendo os preparativos para a festa quando tudo aconteceu. Alguns convidados disseram ter dificuldade de encontrar o local da festa, e por isso ele saiu para colocar uma faixa indicando o local.

Foi quando, por volta das 16h30 de sábado (21), homens o abordaram e tentaram roubar o carro dele. O policial reagiu e acabou baleado. Ricardo chegou a ser socorrido por uma ambulância do Samu e levado para um hospital no bairro Laranjeiras, na Serra, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelos disparos.

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Três suspeitos do crime foram detidos pela Polícia Militar ainda no sábado, dia do crime. Neste domingo (22), a Polícia Civil do Espírito Santo informou que “dois suspeitos foram autuados em flagrante por latrocínio e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz". A PC não informou a motivação da liberação do terceiro suspeito detido pela PM.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais lamentou a morte do investigador de polícia aposentado, destacando que ele “atuou com louvor como inspetor no Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG)”.