Inspetores penitenciários do ES são detidos com droga na Bahia Crédito: Polícia Militar da Bahia

Dois inspetores penitenciários do Espírito Santo foram detidos pela Polícia Militar da Bahia na tarde deste domingo (22), em Nova Viçosa. A dupla estava com mais três pessoas em um carro onde foram encontrados meio quilo de maconha, duas armas e 14 pacotes de maços de cigarro sem nota fiscal.

DENÚNCIA ANÔNIMA

De acordo com militares da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Mucuri), o grupo estava em um veículo de placas de Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. O carro foi parado em abordagem após a polícia receber uma denúncia anônima de que o grupo transitava armado.

Os suspeitos e todo material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Teixeira de Freitas.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL DA BAHIA

A Polícia Civil da Bahia foi procurada pela reportagem e questionada sobre:

A dinâmica do crime;

Qual foi a autuação dada aos inspetores;

Se eles foram encaminhados para algum presídio;

E se seriam (e quando) transferidos para o Espírito Santo.

Em nota, a PC baiana falou sobre a ocorrência e disse que foi lavrado boletim de ocorrência circunstanciado, já que um adolescente de 16 anos foi apontado como dono do material. No entanto, não respondeu às demais perguntas enviadas pela reportagem. Confira a nota na íntegra:

"Policiais militares conduziram à 1ª Delegacia Territorial (DT) de Teixeira de Freitas cinco pessoas na tarde de domingo (22). De acordo com o registro, após denúncia anônima, uma guarnição interceptou um veículo Jetta e encontrou 318g de maconha. Foi lavrado boletim de ocorrência circunstanciado, já que um adolescente de 16 anos foi apontado como dono do material".

Por isso, a reportagem novamente questionou se os inspetores do ES foram autuados por algum crime; se o boletim foi assinado somente pelo adolescente ou também pelos inspetores; e, se foram presos, os inspetores já foram soltos após assinarem este boletim. A matéria será atualizada com as respostas.

O QUE DIZ A SEJUS

"A Secretaria da Justiça (Sejus) informa que tomou conhecimento do fato e já abriu procedimento investigatório sobre o caso. Os servidores responderão administrativamente pelas condutas praticadas. O diretor adjunto do Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim será exonerado do cargo em comissão. Eles permanecem à disposição da Justiça da Bahia, informou em nota, neste domingo.

Na manhã desta segunda-feira (23), a reportagem procurou novamente a Sejus para mais informações sobre os inspetores. Em nota, a pasta informou que "após serem ouvidos, os servidores foram liberados pela autoridade policial". Sobre a exoneração do diretor adjunto do CDP de Cachoeiro, a Sejus reiterou que o servidor sairá do cargo em comissão. Confira a nota na íntegra:

"A Secretaria da Justiça (Sejus) informa que a Corregedoria irá apurar a conduta dos servidores, que podem responder administrativamente pelos fatos praticados. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil da Bahia nesse domingo (22). Após serem ouvidos, os servidores foram liberados pela autoridade policial. A Sejus reitera que o diretor adjunto do Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim será exonerado do cargo em comissão".