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Madrugada violenta

Professora e homem são assassinados a tiros em casa de Linhares

Duplo homicídio foi registrado na madrugada deste sábado (24) no bairro Santa Cruz. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Publicado em 24 de Novembro de 2018 às 13:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2018 às 13:55
Elisângela era professora da rede municipal de ensino em Linhares e foi morta enquanto tentava ajudar um amigo a largar as drogas Crédito: Reprodução / Arquivo Pessoal
A madrugada deste sábado (24) foi violenta em Linhares, região Norte do Estado. Uma professora e um homem foram assassinados a tiros no bairro Santa Cruz e seus corpos foram encontrados no interior de uma casa, na avenida Alexandre Colodetti. Elisângela Santiago Fernandes foi encontrada sentada no sofá. O homem, que não teve a identidade informada, estava caído no chão.
De acordo com a Polícia Militar, uma viatura se deslocou ao local após a informação de que havia duas pessoas baleadas dentro da residência. Os militares encontraram o corpo de Elisângela com um tiro na cabeça e dois na mão direita. Ela estava sentada em um sofá. Já o corpo do homem estava no chão e com um disparo de arma de fogo no lado direito do rosto.
Ainda segundo a PM, ninguém soube passar informações sobre o duplo homicídio, apenas disseram que um homem apareceu gritando por socorro na rua, mas ele não foi localizado. A dona do imóvel contou que seu ex-companheiro, conhecido como Toninho, morava no local e que era um ponto de drogas. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML).
A assessoria da Prefeitura de Linhares confirmou que Elisângela é professora da rede municipal de ensino. Ela lecionava no Centro de Educação Infantil Municipal (Ceim) Alegria do Saber, que fica no bairro Santa Cruz. Era natural de Brasília.
Amigas informaram que ela estava separada do marido, que mora em Brasília, e o casal tentava se reconciliar. Segundo as informações, ela era amiga de Toninho e fazia um trabalho voluntário para ajudá-lo a parar de usar drogas. Ele estaria jurado de morte e Elisângela queria que o amigo saísse dessa vida criminosa. Na noite desta sexta-feira (23), esteve na casa onde ele morava para conversarem e, quando chegaram os assassinos, ela também foi morta. 
 A Polícia Civil informou que não houve detidos até o momento e que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Mais informações não foram passadas para não atrapalhar as investigações, mas denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos, explicou a PC.

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