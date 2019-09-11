Professor de Santa Teresa foi assassinado, conclui polícia

Investigações desvendaram a morte do professor Altair Maciel de Freitas, de 46 anos, que foi encontrado morto dentro do próprio carro, no último dia 31 de julho, em Santa Teresa, no Noroeste do Estado. De acordo com o inquérito policial, ele foi enforcado por Alex Antonio dos Santos, de 24 anos, por causa de um desentendimento entre eles.
Apesar de ter negado o crime em depoimento, o acusado permanece preso temporariamente desde o dia 24 de agosto, no Centro de Detenção Provisória de Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo. De acordo com informações passadas pela Polícia Civil, há provas contundentes de que ele é o autor do assassinato.
Titular da Delegacia de Polícia de Santa Teresa, Fabrício Lucindo detalhou o avanço das investigações até que o inquérito fosse concluído. “Logo após a descoberta do corpo, nós fizemos os primeiros levantamentos e ouvimos testemunhas. Próximo ao local do crime, também conseguimos coletar imagens de segurança e, com denúncias anônimas, identificar o suspeito”.
Após chegar ao nome de Alex, policiais civis e militares passaram, então, a buscar por ele. No entanto, o suspeito já havia fugido de Santa Teresa. Consequentemente, o delegado solicitou à Justiça a prisão temporária do acusado, que foi localizado posteriormente na cidade vizinha de Santa Maria de Jetibá, onde acabou preso.
RELEMBRE O CASO
Professor de artes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Ethevaldo Damazio, em Santa Teresa, Altair Maciel de Freitas, de 46 anos, foi encontrado morto, com um cadarço enrolado no pescoço, no dia 31 de julho. O corpo estava dentro do carro da vítima, que estava estacionado em uma rua do bairro Centenário.
Na época, a Prefeitura de Santa Teresa divulgou uma nota de pesar e suspendeu as aulas do dia seguinte, na escola em que o professor atuava. Em uma página das redes sociais, o colégio também prestou uma homenagem ao funcionário.