Professor de Santa Teresa foi assassinado, conclui polícia

Atair Maciel de Freitas, professor de Artes encontrado morto dentro de carro em Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo Crédito: Redes Sociais

professor Altair Maciel de Freitas, de 46 anos, que foi encontrado morto dentro do próprio carro, no último dia 31 de julho, em Santa Teresa, no Noroeste do Estado. De acordo com o inquérito policial, ele foi enforcado por Alex Antonio dos Santos, de 24 anos, por causa de um desentendimento entre eles. Investigações desvendaram a morte do, no Noroeste do Estado. De acordo com o inquérito policial, ele foi enforcado por Alex Antonio dos Santos, de 24 anos, por causa de um desentendimento entre eles.

Polícia Civil, há provas contundentes de que ele é o autor do assassinato. Apesar de ter negado o crime em depoimento, o acusado permanece preso temporariamente desde o dia 24 de agosto, no Centro de Detenção Provisória de Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo. De acordo com informações passadas pela, há provas contundentes de que ele é o autor do assassinato.

Alex Antonio dos Santos, de 24 anos, está preso no Centro de Detenção Provisória de Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Santa Teresa, Fabrício Lucindo detalhou o avanço das investigações até que o inquérito fosse concluído. “Logo após a descoberta do corpo, nós fizemos os primeiros levantamentos e ouvimos testemunhas. Próximo ao local do crime, também conseguimos coletar imagens de segurança e, com denúncias anônimas, identificar o suspeito”. Titular da Delegacia de Polícia de, Fabrício Lucindo detalhou o avanço das investigações até que o inquérito fosse concluído. “Logo após a descoberta do corpo, nós fizemos os primeiros levantamentos e ouvimos testemunhas. Próximo ao local do crime, também conseguimos coletar imagens de segurança e, com denúncias anônimas, identificar o suspeito”.

Após chegar ao nome de Alex, policiais civis e militares passaram, então, a buscar por ele. No entanto, o suspeito já havia fugido de Santa Teresa. Consequentemente, o delegado solicitou à Justiça a prisão temporária do acusado, que foi localizado posteriormente na cidade vizinha de Santa Maria de Jetibá, onde acabou preso.

RELEMBRE O CASO

Professor de artes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Ethevaldo Damazio, em Santa Teresa, Altair Maciel de Freitas, de 46 anos, foi encontrado morto, com um cadarço enrolado no pescoço, no dia 31 de julho. O corpo estava dentro do carro da vítima, que estava estacionado em uma rua do bairro Centenário.