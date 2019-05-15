Ciclista morre após reagir a assalto em ponte de Vitória

Um ciclista, identificado como Carlos Renato Souza, morreu após ser baleado em assalto na Cinco Pontes por volta das 17h desta terça-feira (14). A perícia da Polícia Civil foi acionada.
De acordo com um boletim da Polícia Militar, ele foi abordado por indivíduos portando armas de fogo no momento em que passava na ponte, que fica na Ilha do Príncipe. O ciclista, então, teria reagido, segundo a PM, e acabou sendo atingido por disparos.
Os autores do crime roubaram a bicicleta que estava com a vítima e fugiram. A vítima teve o óbito confirmado no local. A perícia foi acionada.
Testemunhas que conversaram com a polícia informaram que os assaltantes estavam em uma bicicleta — um pedalando e outro sentado próximo ao guidão. Populares afirmam que os criminosos anunciaram o assalto e a vítima reagiu segurando a arma do bandido.
A bala acertou o ciclista na área do pescoço, transfixou e saiu pela parte de trás da nuca. Moradores afirmaram que assalto naquela região são constantes. Um técnico de informática, de 36 anos, relatou que há três meses também teve a bicicleta roiubada quando passava pelo local. Ele afirmou que é comum ver assaltantes ou suspeitos em cima da ponte esperando pelas vítimas.
DINÂMICA DO CRIME
De acordo com a polícia, testemunhas contaram que a vítima reagiu ao assalto segurando a arma — foi quando um dos criminosos deu o primeiro disparo. O tiro não acertou o ciclista de primeira, e a vítima acabou entrando em luta corporal com os bandidos. Após perceber que eles haviam atirado, a vítima entregou a bicicleta.
Um dos criminosos fugiu na bicicleta da vítima enquanto o outro seguiu na própria bicicleta. O que estava na bicicleta do ciclista, virou para trás e, mesmo após efetivar o roubo, deu o segundo tiro. Com a vítima caída no chão, o criminoso gritou para o comparsa pegar a bolsa do ciclista.
