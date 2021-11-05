Quatro pessoas são presas em operação de combate ao abuso infantil no ES

Operação Anjo da Guarda, aconteceu na Quatro pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil em uma operação deflagrada nesta quinta-feira (4) que visa combater o abuso e a exploração infantil na internet. A ação, chamada, aconteceu na Grande Vitória e no interior do Espírito Santo

Ao todo, de acordo com a Polícia Civil, 35 policiais participaram da ação e foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão domiciliar. A corporação ressaltou que se trata da maior operação para combater crimes relacionados à exploração infantil na internet já realizada no Estado.

Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta e Serra. Segundo o delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), as investigações começaram em meados de setembro deste ano. As prisões ocorreram nos municípios de Nova Venécia

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Os criminosos foram encontrados com posse de materiais de abuso e exploração infantil. Os quatro foram conduzidos até a unidade policial, onde foi lavrado um procedimento a este tipo de crime.

"A Polícia Civil combate veementemente esse tipo de delito, que é extremamente grave para crianças, família e o entorno da sociedade. Foi apreendido muito material, alguns vão passar por perícia. Vamos identificar se conseguimos ver também a origem dessas crianças, para ver se outros crimes foram cometidos", detalhou o delegado Brenno Andrade.

Delegado Gabriel Monteiro, delegada-geral adjunta Denise Maria Carvalho e delegado Brenno Andrade falaram sobre a operação Crédito: Polícia Civil

O titular da DRCC aproveitou para frisar sobre a importância do trabalho da perícia. "A partir das análises dos dispositivos ontem que foram lavradas duas das prisões. Os criminosos tentam esconder esse material e apagar a fim de dificultar o trabalho da polícia. Então é essencial o trabalho da perícia", afirmou Brenno.

O profissional completou dizendo que o que causa espanto é que são pessoas que convivem com crianças. Dois dos quatro suspeitos presos eram professores de educação física. "Um falava que assistia o material e logo ficava com remorso. Mas ele tinha muito material no dispositivo. Uma pessoa com remorso não ia baixar aquela quantidade de arquivos", concluiu.

De acordo com o delegado, a prisão contou com a colaboração de órgãos americanos, já que um dos detidos já havia sido investigado nos Estados Unidos por praticar pedofilia no país.