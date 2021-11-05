Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Anjo da Guarda"

Quatro pessoas são presas em operação de combate ao abuso infantil no ES

A operação, que visa combater crimes de exploração infantil na internet, foi desencadeada na Grande Vitória e no interior do Estado. Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

05 nov 2021 às 12:18

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 12:18

Quatro pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil em uma operação deflagrada nesta quinta-feira (4) que visa combater o abuso e a exploração infantil na internet. A ação, chamada Operação Anjo da Guarda, aconteceu na Grande Vitória e no interior do Espírito Santo.
Ao todo, de acordo com a Polícia Civil, 35 policiais participaram da ação e foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão domiciliar. A corporação ressaltou que se trata da maior operação para combater crimes relacionados à exploração infantil na internet já realizada no Estado.
Segundo o delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), as investigações começaram em meados de setembro deste ano. As prisões ocorreram nos municípios de Nova VenéciaCachoeiro de ItapemirimVargem Alta e Serra.
Os criminosos foram encontrados com posse de materiais de abuso e exploração infantil. Os quatro foram conduzidos até a unidade policial, onde foi lavrado um procedimento a este tipo de crime.
"A Polícia Civil combate veementemente esse tipo de delito, que é extremamente grave para crianças, família e o entorno da sociedade. Foi apreendido muito material, alguns vão passar por perícia. Vamos identificar se conseguimos ver também a origem dessas crianças, para ver se outros crimes foram cometidos", detalhou o delegado Brenno Andrade.
Delegado Gabriel Monteiro, delegada-geral adjunta Denise Maria Carvalho e delegado Brenno Andrade
Delegado Gabriel Monteiro, delegada-geral adjunta Denise Maria Carvalho e delegado Brenno Andrade falaram sobre a operação Crédito: Polícia Civil
O titular da DRCC aproveitou para frisar sobre a importância do trabalho da perícia. "A partir das análises dos dispositivos ontem que foram lavradas duas das prisões. Os criminosos tentam esconder esse material e apagar a fim de dificultar o trabalho da polícia. Então é essencial o trabalho da perícia", afirmou Brenno.
O profissional completou dizendo que o que causa espanto é que são pessoas que convivem com crianças. Dois dos quatro suspeitos presos eram professores de educação física. "Um falava que assistia o material e logo ficava com remorso. Mas ele tinha muito material no dispositivo. Uma pessoa com remorso não ia baixar aquela quantidade de arquivos", concluiu.
De acordo com o delegado, a prisão contou com a colaboração de órgãos americanos, já que um dos detidos já havia sido investigado nos Estados Unidos por praticar pedofilia no país.

Atualização

05/11/2021 - 7:26
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil realizou coletiva e detalhou a operação, informando como ocorreram as prisões. O texto foi atualizado.

Veja Também

Jovem suspeito de envolvimento em morte de criança é apreendido em Vila Velha

Traficante que mantinha padaria na frente de posto da PM é preso em Vitória

Operação da PF contra pornografia infantil prende jovem em Baixo Guandu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Grande Vitória Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados