Jovem suspeito de envolvimento em morte de criança é apreendido em Vila Velha

Jhonatan Pereira dos Santos, de 5 anos, brincava na porta da casa da babá quando foi baleado Crédito: Arquivo pessoal

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Homicídios Consumados de Vila Velha, delegado Alan de Andrade, o adolescente seria responsável por vários crimes análogos a homicídios no município, incluindo o assassinato de Jhonatan. O suspeito foi encontrado na rua e não resistiu à detenção. Posteriormente o menor foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

"Nossas investigações apontam que o adolescente integra um grupo criminoso que atua no tráfico de drogas na região da Grande Santa Rita. Ele é apontado como autor de vários atos infracionais análogos aos crimes de homicídio e homicídio tentado, incluindo o que vitimou a criança”, disse.

TERCEIRO SUSPEITO DETIDO

O adolescente de 16 anos é o terceiro suspeito de envolvimento na morte de Jhonatan detido pela Polícia Civil. Dois homens, ambos de 20 anos de idade, já haviam sido presos. As ações policiais aconteceram em junho e julho deste ano, em Vila Velha e, contra os dois suspeitos, haviam mandados de prisão em aberto.

De acordo com o delegado Alan Andrade da DHPP de Vila Velha, o alvo dos disparos no dia do tiroteio seria um homem conhecido como Charles. Ele estaria traficando drogas na escadaria e os criminosos teriam feito uma emboscada cercando o local para matá-lo. A mulher e o menino estavam próximos à escadaria no momento dos disparos e foram atingidos.

Ao todo, foram identificados sete autores do tiroteio. Desses, dois foram presos e outros cinco estão foragidos. As investigações da Polícia Civil prosseguem para prender os demais envolvidos, inclusive o líder da facção que domina a região de Primeiro de Maio, e que a polícia já tem conhecimento de que ele estaria comandando o tráfico no bairro mesmo estando no Rio de Janeiro.

O CRIME

Jhonatan Pereira dos Santos foi baleado durante um tiroteio no bairro Zumbi dos Palmares , em Vila Velha, no dia 20 de junho deste ano. De acordo com informações da Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que disparos de arma de fogo foram efetuados em uma rua do bairro, por volta das 14h. Ao chegarem ao local, militares encontraram um homem caído em uma escadaria, já morto.

Jhonatan foi baleado durante um tiroteio no bairro Zumbi dos Palmares Crédito: Foto leitor

Durante o tiroteio, Jhonatan foi baleado na cabeça quando brincava com outras crianças na escadaria em frente à casa da babá. Ele foi socorrido por populares e levado ao Pronto Atendimento da Glória, de onde foi transferido para o Hospital Infantil de Vitória. Segundo familiares, o estado do menino era gravíssimo e ele teve de passar por cirurgia.