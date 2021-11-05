Traficante que mantinha padaria na frente de posto da PM é preso em Vitória

"Ele foi captado por essa organização criminosa a fim de promover ataques no seu bairro de origem. É muito comum dessa facção de Vitória, eles usam deste tipo de artifício para que possam anexar aquele bairro ao território deles. Nesta investigação, inclusive, a DHPP Vitória comprovou que tinha um advogado que era um elo entre os executores e o preso que foi o mandante do crime. Foi uma investigação complexa e trabalhosa, mas a gente entrega todos os nove indivíduos presos", destacou.