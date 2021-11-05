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Morto a tiros

Preso suspeito de participar do assassinato de homem em Cachoeiro

John Araújo Rocha, de 34 anos, foi assassinado em 16 de junho deste ano. Segundo a polícia, motivação está relacionada ao tráfico de drogas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 nov 2021 às 15:51

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 15:51

Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (5), um homem de 31 anos que é um dos suspeitos de participação no assassinato de John Araújo Rocha, de 34 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi morta a tiros em 16 de junho deste ano e a motivação do crime, segundo a polícia, está relacionada ao tráfico de drogas.
Segundo o chefe da Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas, o suspeito — que não teve o nome informado — foi preso durante a manhã no bairro Gilson Carone, em cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar.
O homicídio aconteceu na noite desta quarta-feira (16), no bairro Caiçara. A motivação do crime ainda é desconhecida
John Araújo Rocha, de 34 anos, foi assassinado em junho deste ano Crédito: Reprodução | Facebook
Além do cumprimento de mandado de prisão pelo assassinato, o homem foi autuado por estar com um revólver calibre 38, um pino contendo substância similar a cocaína. O suspeito negou envolvimento na morte de John e foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

RELEMBRE O CRIME

John Araújo Rocha foi assassinado no bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim, por volta das 20h40 do dia 16 de junho deste ano. Segundo a informações da Polícia Militar na ocasião, populares relataram que dois homens passaram em uma moto e o carona teria descido do veículo e atirado várias vezes contra o homem, que estava sentado no meio-fio de uma rua, no bairro Caiçara. A vítima tentou fugir, mas caiu na calçada e não resistiu. Os suspeitos fugiram em seguida.

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