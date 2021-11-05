Preso suspeito de participar do assassinato de homem em Cachoeiro

Segundo o chefe da Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas, o suspeito — que não teve o nome informado — foi preso durante a manhã no bairro Gilson Carone, em cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar.

John Araújo Rocha, de 34 anos, foi assassinado em junho deste ano Crédito: Reprodução | Facebook

Além do cumprimento de mandado de prisão pelo assassinato, o homem foi autuado por estar com um revólver calibre 38, um pino contendo substância similar a cocaína. O suspeito negou envolvimento na morte de John e foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

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