Mulher agredida na Serra segue internada em estado gravíssimo

TV Gazeta, na manhã desta sexta-feira (5). A empregada doméstica de 45 anos brutalmente agredida dentro de casa na quarta-feira (3) , em Nova Almeida, na Serra , continua internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas) e o estado de saúde dela é considerado gravíssimo. A informação foi confirmada pelo filho dela ao repórter Kaíque Dias, dana manhã desta sexta-feira (5).

Segundo informações da Polícia Militar e de familiares da vítima, o suspeito de ter agredido a mulher é o marido dela, um produtor rural de 42 anos. Ele ainda não foi encontrado.

O filho da vítima, um gerente comercial, estava trabalhando e chegou ao local após receber uma mensagem no WhatsApp por volta das 22h30.

FAMÍLIA DESCONFIA DE MENSAGEM

O texto enviado pelo aplicativo dizia: “Estou morrendo. Preciso de ajuda, venha me socorrer. Passe pela porta de trás”. Como a mulher estava inconsciente, o filho dela acredita que foi o agressor quem usou o celular dela para escrever e enviar o alerta.

"No estado em que ela estava, ela não tinha como escrever mensagem. Não tinha condições de mandar uma mensagem por escrito. Eu tenho certeza que foi ele que escreveu. Eu achei que ela estava morta, mas quando chamamos ela respondeu", disse o jovem.

A janela da casa foi quebrada pelo filho quando tentou socorrer a mãe. De acordo com ele, a mãe havia se mudado há apenas dois dias para uma chácara com o companheiro, em um local chamado Chapadão, na zona rural de Nova Almeida. O filho da vítima disse que a doméstica estava no quarto toda machucada e ensanguentada.

"Meu patrão nos ajudou a socorrê-la e depois encontramos uma viatura da PM. Ela levou muitas pancadas na cabeça", disse o gerente.

Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) onde a mulher está internada Crédito: Carlos Alberto Silva

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL