Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abuso

Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 9 anos em Linhares

Vítima relatou o fato na escola, após uma palestra sobre educação sexual. Homem foi preso na tarde de quinta-feira (4) pela prática de crime de estupro de vulnerável
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 nov 2021 às 18:57

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 18:57

Um homem de 39 anos foi preso, em Linhares, suspeito de ter abusado sexualmente da sobrinha de 9 anos. O mandado de prisão pela prática de crime de estupro de vulnerável contra o suspeito foi cumprido na tarde de quinta-feira (4) pela Polícia Civil. A vítima denunciou o fato na escola, após uma palestra sobre educação sexual.
Segundo as investigações, o crime teria ocorrido nos dias 23 e 24 de outubro deste ano. A menina relatou que enquanto brincava com o tio na piscina, o homem teria feito "brincadeiras" sexuais e, em outra oportunidade, teria tocado nas partes íntimas dela.
O suspeito não esboçou reação no momento da prisão. Ele foi interrogado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares e encaminhado ao presídio de Xuri em Vila Velha, onde ficam os presos que praticam crimes sexuais. O nome do homem não está sendo divulgado para que a identidade da vítima seja preservada, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
A prisão ocorreu na tarde de quinta-feira (4), em uma operação da Polícia Civil. Crédito: Carlos Alberto Silva
A Polícia Civil orienta que qualquer pessoa pode denunciar, caso tenha conhecimento de relatos de crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais. Além do órgão, quem quiser denunciar também pode procurar o Conselho Tutelar mais próximo ou acionar o Disque-Denúncia 181.

Veja Também

Preso suspeito de participar do assassinato de homem em Cachoeiro

Quatro pessoas são presas em operação de combate ao abuso infantil no ES

Operação da PF contra pornografia infantil prende jovem em Baixo Guandu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil Violência Sexual mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados