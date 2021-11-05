Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 9 anos em Linhares

Um homem de 39 anos foi preso, em Linhares, suspeito de ter abusado sexualmente da sobrinha de 9 anos. O mandado de prisão pela prática de crime de estupro de vulnerável contra o suspeito foi cumprido na tarde de quinta-feira (4) pela Polícia Civil. A vítima denunciou o fato na escola, após uma palestra sobre educação sexual.
Segundo as investigações, o crime teria ocorrido nos dias 23 e 24 de outubro deste ano. A menina relatou que enquanto brincava com o tio na piscina, o homem teria feito "brincadeiras" sexuais e, em outra oportunidade, teria tocado nas partes íntimas dela.
O suspeito não esboçou reação no momento da prisão. Ele foi interrogado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares e encaminhado ao presídio de Xuri em Vila Velha, onde ficam os presos que praticam crimes sexuais. O nome do homem não está sendo divulgado para que a identidade da vítima seja preservada, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A Polícia Civil orienta que qualquer pessoa pode denunciar, caso tenha conhecimento de relatos de crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais. Além do órgão, quem quiser denunciar também pode procurar o Conselho Tutelar mais próximo ou acionar o Disque-Denúncia 181.