Motorista embriagado quebra cofre da viatura ao ser detido no ES

Motorista embriagado quebra cofre da viatura ao ser detido em Barra de São Francisco Crédito: Divulgação

Um motorista com sinais de embriaguez quebrou o cofre da viatura da Polícia Militar e a porta da delegacia ao ser detido no centro de Barra de São Francisco , no Noroeste do Espírito Santo, no início da tarde deste sábado (6).

O motorista, que não foi identificado pela polícia, bateu de carro e derrubou um motociclista e o carona, e fugiu do local sem prestar socorro. Mesmo ferido, o motociclista foi atrás do motorista e os dois começaram uma discussão.

Os militares chegaram ao local, tentaram levar o motorista para a delegacia, mas ele se recusou a ficar no banco de trás da viatura, chutando a porta do veículo e se debatendo. Com isso, os policiais o algemaram e o colocaram no compartimento de segurança da viatura. Segundo a Polícia Militar, ele estava com a fala arrastada, forte odor de bebida alcoólica e dificuldade de ficar em pé.

Motorista embriagado também danificou porta de delegacia ao ser detido Crédito: Divulgação

Durante o percurso, o homem quebrou o cofre da viatura e ameaçou os policiais. Já na delegacia, desacatou os agentes e quebrou a porta do local.

A Polícia Civil disse que o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Barra de São Francisco e autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fuga do local do fato, dirigir sob efeito de álcool, lesão corporal contra agente de segurança e dano ao patrimônio público. Ele será encaminhado ao sistema prisional.