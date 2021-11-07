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Em Barra de São Francisco

Motorista embriagado quebra cofre da viatura ao ser detido no ES

De carro, homem derrubou um motociclista e o carona, e fugiu do local sem prestar socorro, mas foi seguido pela vítima, que acionou a polícia; ele também danificou a porta da delegacia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2021 às 21:11

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 21:11

Motorista embriagado quebra cofre da viatura ao ser detido em BSF
Motorista embriagado quebra cofre da viatura ao ser detido em Barra de São Francisco Crédito: Divulgação
Um motorista com sinais de embriaguez quebrou o cofre da viatura da Polícia Militar e a porta da delegacia ao ser detido no centro de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, no início da tarde deste sábado (6).
O motorista, que não foi identificado pela polícia, bateu de carro e derrubou um motociclista e o carona, e fugiu do local sem prestar socorro. Mesmo ferido, o motociclista foi atrás do motorista e os dois começaram uma discussão. 
Os militares chegaram ao local, tentaram levar o motorista para a delegacia, mas ele se recusou a ficar no banco de trás da viatura, chutando a porta do veículo e se debatendo. Com isso, os policiais o algemaram e o colocaram no compartimento de segurança da viatura. Segundo a Polícia Militar, ele estava com a fala arrastada, forte odor de bebida alcoólica e dificuldade de ficar em pé.
Motorista embriagado também danificou porta de delegacia ao ser detido em BSF
Motorista embriagado também danificou porta de delegacia ao ser detido  Crédito: Divulgação
Durante o percurso, o homem quebrou o cofre da viatura e ameaçou os policiais. Já na delegacia, desacatou os agentes e quebrou a porta do local.
A Polícia Civil disse que o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Barra de São Francisco e autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fuga do local do fato, dirigir sob efeito de álcool, lesão corporal contra agente de segurança e dano ao patrimônio público. Ele será encaminhado ao sistema prisional.
Com informações da TV Gazeta Norte

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