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Trânsito

Acidente entre carro e ônibus mata uma pessoa em Linhares

Colisão ocorreu em um cruzamento. Motorista do ônibus fez o teste de bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool

Publicado em 

06 nov 2021 às 10:48

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 10:48

Uma pessoa morreu em um acidente de trânsito na noite de sexta-feira (5), no bairro Planalto, em LinharesNorte do Espírito Santo. A batida foi entre um ônibus e um carro. De acordo com a Polícia Militar, o coletivo seguia pela Rua Altamir Marchiori, enquanto o automóvel GM Classic, trafegava pela Rua Wilson Mantovanelli. A colisão ocorreu no cruzamento dessas vias e os dois veículos ficaram danificados.
O motorista do carro, identificado como Rone Martins Pereira Junior, de 32 anos, ficou preso às ferragens. Ele teve fraturas, foi resgatado e encaminhado ao Hospital Rio Doce, porém não resistiu aos ferimentos e morreu.
O motorista do ônibus foi submetido ao teste do bafômetro e teve resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica.
Com informações de Pollyanna  Patrício, da TV Gazeta

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