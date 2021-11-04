Homem fica ferido em acidente entre moto, carro e carreta na BR 101, na Serra

A PRF informou que o acidente envolveu uma motocicleta e um carro de passeio

O acidente aconteceu no sentido Serra - Vitória e, de acordo com a PRF, a carreta teria causado a colisão. A corporação não soube informar, porém, a dinâmica da batida.

Ainda segundo a PRF, o motociclista foi socorrido por equipes da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Os socorristas relataram aos agentes da PRF que ele teria lesões de gravidade média.