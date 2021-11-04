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Na região de Carapina

Homem fica ferido em acidente entre moto, carro e carreta na BR 101, na Serra

Colisão ocorreu na altura do viaduto de Carapina da rodovia federal, na manhã desta quinta-feira (4); trânsito no trecho não precisou ser interrompido
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

04 nov 2021 às 08:15

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 08:15

Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
A PRF informou que o acidente envolveu uma motocicleta e um carro de passeio Crédito: Carlos Alberto Silva
Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro, modelo Hyundai HB20, e uma carreta na BR 101, na altura do viaduto do bairro Carapina, na Serra, na manhã desta quinta-feira (4). A Polícia Rodoviária Federal informou que o trânsito no local não foi interrompido.
O acidente aconteceu no sentido Serra - Vitória e, de acordo com a PRF, a carreta teria causado a colisão. A corporação não soube informar, porém, a dinâmica da batida.
Ainda segundo a PRF, o motociclista foi socorrido por equipes da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Os socorristas relataram aos agentes da PRF que ele teria lesões de gravidade média.

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