Homem fica ferido em acidente entre moto, carro e carreta na BR 101, na Serra

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro, modelo Hyundai HB20, e uma carreta na BR 101, na altura do viaduto do bairro Carapina, na Serra, na manhã desta quinta-feira (4). A Polícia Rodoviária Federal informou que o trânsito no local não foi interrompido.
O acidente aconteceu no sentido Serra - Vitória e, de acordo com a PRF, a carreta teria causado a colisão. A corporação não soube informar, porém, a dinâmica da batida.
Ainda segundo a PRF, o motociclista foi socorrido por equipes da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Os socorristas relataram aos agentes da PRF que ele teria lesões de gravidade média.