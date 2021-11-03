Van e carreta caem em barranco em acidente na Rodovia do Contorno

Uma van e uma carreta caíram em um barranco após uma batida registrada às 16h49 desta quarta-feira (3), na Rodovia do Contorno (trecho da BR 101), no bairro Bubú, em Cariacica . Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , a colisão aconteceu no km 292 da rodovia, nas proximidades do Motel Classic. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Carreta e van caíram em barranco após acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

A PRF informou que equipes foram deslocadas para o local de acidente, e disse que não houve interdição da via. Segundo a Eco101, que administra a rodovia, a ocorrência contou, para atendimento, com recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção).

De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o motorista da carreta perdeu o controle do veículo, bateu em um poste — que acabou caindo na lateral de um motel – e depois atingiu uma van. Os veículos caíram em uma ribanceira e só devem ser retirados do local nesta quinta-feira (4). Os dois motoristas estavam sozinhos e não se feriram. Devido à queda do poste, a região está sem energia.