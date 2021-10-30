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Rodovia do Frade

Batida entre caminhões deixa vítima presa às ferragens em Cachoeiro, no ES

A vítima que ficou presa às ferragens foi resgatada consciente e encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 15:55

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 out 2021 às 15:55
Um acidente envolvendo dois caminhões deixou uma vítima presa às ferragens na tarde deste sábado (30), na Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo.
Segundo informações apuradas pela TV Gazeta Sul, o motorista de um dos caminhões reduziu a velocidade por conta de um acidente que havia acontecido mais cedo na via. O caminhão branco que vinha atrás não conseguiu reduzir e acabou colidindo com o da frente. 
Caminhões colidem e vítima fica presa às ferragens em Cachoeiro
Caminhões colidem e vítima fica presa às ferragens em Cachoeiro Crédito: João Henrique Castro
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima que ficou presa às ferragens foi resgatada consciente e encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um hospital.
O trânsito no trecho flui em meia pista, uma vez que os caminhões continuam parados ocupando parte do acostamento e de uma das pistas. 
* Com informações de João Henrique Castro

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