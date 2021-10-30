Batida entre caminhões deixa vítima presa às ferragens em Cachoeiro, no ES

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou uma vítima presa às ferragens na tarde deste sábado (30), na Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo.
Segundo informações apuradas pela TV Gazeta Sul, o motorista de um dos caminhões reduziu a velocidade por conta de um acidente que havia acontecido mais cedo na via. O caminhão branco que vinha atrás não conseguiu reduzir e acabou colidindo com o da frente.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima que ficou presa às ferragens foi resgatada consciente e encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um hospital.
O trânsito no trecho flui em meia pista, uma vez que os caminhões continuam parados ocupando parte do acostamento e de uma das pistas.
* Com informações de João Henrique Castro