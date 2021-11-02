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Leonel Ximenes

Mulher que teve prótese de silicone rompida será indenizada no ES

Fabricante recorreu, mas Tribunal de Justiça manteve decisão da primeira instância

Públicado em 

02 nov 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Próteses de silicone: material tem que ser de boa qualidade
Próteses de silicone: material tem que ser de boa qualidade Crédito: Divulgação
Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirmou a sentença de juiz da primeira instância de Guarapari e condenou um fabricante de próteses de silicone a indenizar uma mulher, após o rompimento do produto. O total de indenização que a vítima irá receber chega a R$ 20,8 mil: R$ 8 mil a título de danos morais e R$ 12,8 mil pelos lucros cessantes.
Segundo o processo que tramitou na Primeira Câmara Cível do TJES, a mulher teve que ser submetida a uma nova cirurgia para troca das próteses após o silicone ter rompido dois anos depois do implante. A Justiça considerou que o fabricante do material não conseguiu comprovar que não havia defeito de fabricação da peça.
O Tribunal de Justiça entendeu que nos casos de próteses dentro do prazo de garantia, o procedimento exigido pelo próprio fabricante para a averiguação das causas que levaram ao rompimento é o envio do número de série constante no interior da prótese para controle de qualidade.

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Dessa forma, o desembargador relator, Fabio Clem de Oliveira, negou provimento ao recurso do fabricante, que é de São Paulo, ao entender que ficou evidente o abalo sofrido pela mulher diante do rompimento das próteses e da necessidade de ser submetida a novo procedimento cirúrgico e, ainda, que a vítima ficou impossibilitada de trabalhar por 60 dias.
O voto do relator foi acompanhado, por unanimidade, pelos demais desembargadores da Primeira Câmara Cível do TJES. O processo começou a tramitar na Justiça em julho de 2013.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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