Médico do ES terá que indenizar mulher que ficou com seio maior que o outro após silicone

Prótese de silicone Crédito: BranislavP / Pixabay

Um cirurgião plástico, que não teve o nome informado pelo Tribunal de Justiça, foi condenado a indenizar uma paciente em R$ 20 mil por danos morais. A mulher ficou com um seio maior que o outro e teve grandes cicatrizes depois de colocar próteses de silicone nas mamas.

Após realizar a mamoplastia, a mulher precisou fazer duas cirurgias corretivas. Mesmo assim, o resultado não foi o esperado, pois seus seios ficaram disformes e com enormes cicatrizes. De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo , o réu não apresentou defesa e foi julgado à revelia.

Depois de analisar as provas apresentadas, juiz da 4ª Vara Cível de Vitória entendeu que houve imprudência por parte do cirurgião plástico. Para o juiz, além da disparidade com relação ao tamanho das mamas, as cicatrizes deixadas não são proporcionais à cirurgia realizada.

SENTENÇA

O médico foi condenado a indenizar a paciente pelos danos morais e materiais. Além dos R$ 20 mil reais, o juiz ainda determinou que o profissional deve restituir a paciente em R$ 8.500, referente ao valor pago pela cirurgia, e em R$ 9.890, relativo ao valor para a realização de nova cirurgia reparadora.