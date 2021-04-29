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R$ 20 mil

Médico do ES terá que indenizar mulher que ficou com seio maior que o outro após silicone

O juiz da 4ª Vara Cível de Vitória entendeu que houve imprudência por parte do cirurgião plástico. Nome do médico não foi divulgado pelo TJES

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 10:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2021 às 10:42
Prótese de silicone
Prótese de silicone Crédito: BranislavP / Pixabay
Um cirurgião plástico, que não teve o nome informado pelo Tribunal de Justiça, foi condenado a indenizar uma paciente em R$ 20 mil por danos morais. A mulher ficou com um seio maior que o outro e teve grandes cicatrizes depois de colocar próteses de silicone nas mamas. 
Após realizar a mamoplastia, a mulher precisou fazer duas cirurgias corretivas. Mesmo assim, o resultado não foi o esperado, pois seus seios ficaram disformes e com enormes cicatrizes. De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o réu não apresentou defesa e foi julgado à revelia.
Depois de  analisar as provas apresentadas,  juiz da 4ª Vara Cível de Vitória entendeu que houve imprudência por parte do cirurgião plástico. Para o juiz, além da disparidade com relação ao tamanho das mamas, as cicatrizes deixadas não são proporcionais à cirurgia realizada. 

SENTENÇA

O médico foi condenado a indenizar a paciente pelos danos morais e materiais. Além dos R$ 20 mil reais, o juiz ainda determinou que o profissional deve restituir a paciente em R$ 8.500, referente ao valor pago pela cirurgia, e em R$ 9.890, relativo ao valor para a realização de nova cirurgia reparadora.
“Considerando a gravidade da lesão estética experimentada pela autora, que se vê obrigada a realizar novas cirurgias, a sanção pecuniária tem também importante caráter pedagógico, como forma de inibir comportamentos semelhantes, propiciando um efeito lenitivo que atenue a dor decorrente da comprovada deformidade”, concluiu a sentença.

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