Mulheres com próteses de silicone devem fazer mamografia e autoexame

Cirurgião plástico Ariosto Santos alerta para prevenção no Outubro Rosa Crédito: Cloves Louzada

O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de países que mais realizaram plásticas para aumento das mamas, com mais de 275 mil procedimentos do tipo em um ano, segundo último levantamento divulgado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS). O cirurgião plástico Ariosto Santos aproveita este início da campanha Outubro Rosa para orientar as mulheres com próteses de silicone a incluírem a mamografia aos exames preventivos de rotina a partir dos 40 anos, conforme preconiza o Ministério da Saúde. “Além disso, o autoexame deve ser realizado periodicamente por todas as mulheres, de forma cuidadosa. A pressão realizada pelos dedos não tem o risco de romper ou deslocar a prótese”, destaca.

OUTUBRO ROSA

Rafa Sterquino e Bárbara Ferretti coloriram suas flats na cor da campanha Outubro Rosa Crédito: Divulgação

HELEN GANZAROLLI VEM AÍ

Helen Ganzarolli, apresentadora Crédito: Divulgação

No próximo dia 6 de outubro, Roberta Gomes recebe a apresentadora Helen Ganzarolli para lançamento de duas terapias capilares no seu Hair Concept, na Praia do Canto. Na ocasião, será realizada uma live, no instagram @hairconceptbyrgvix, com o tema "Dicas para cuidar dos cabelos nos dias atuais", às 19h. Nanda Portela, Juliana Modenese, Janaína Gurgel, Flávia Gama e Isabelle Rangel estão confirmadas.

ATENDIMENTO PRESENCIAL

Liane Destefani, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), informa que os atendimentos presenciais da autarquia serão retomados de forma gradual neste mês de outubro. Neste momento, a retirada de carteiras profissionais e coleta de biometria poderão ser feitos por meio de agendamento prévio. Além disso, a fiscalização in loco também será retomada de forma gradual. “É possível também realizar o agendamento para atendimento via Skype”, orienta Liane.

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL

A professora Carla Letícia Leite, pró-reitora acadêmica da Faesa Centro Universitário Crédito: Divulgação

A professora Carla Letícia Leite, pró-reitora acadêmica da Faesa Centro Universitário, é uma das palestrantes na IX Conferência Internacional de Educação Digital 2020, que reúne especialistas em educação de diversos países, como Peru, Espanha, Estados Unidos e muitos outros. Nesta sexta-feira (02) ela fala sobre o êxito do modelo educacional HyflexFAESA, um método inovador implementado pelo Centro Universitário capixaba, que propõe uma experiência de aula que acontece, simultaneamente, de forma presencial e online. A conferência é organizada pela Universidade Galileo, da Guatemala, e é 100% online.

DIVERSIFICAÇÃO

Os baixos rendimentos de aplicações tradicionais do Brasil – como poupança e fundos de investimentos – têm estimulado muitas pessoas a se dedicarem a análise de novas possibilidades de rendimentos para suas economias. Um caminho que tem sido explorado, ultimamente, é alocar parte do valor disponível em ativos no exterior. De acordo com o assessor de investimentos, Thomas Giuberti, da Golden Investimentos, o momento é bastante oportuno para olhar para fora.

“A oferta já existia para clientes com maior renda e começa a chegar ao varejo. Faltava infraestrutura para democratizar ainda mais o acesso. Além disso, há uma procura também pela queda na taxa de juros a 2%. Entre os destinos preferidos para investimentos estão os mercados dos Estados Unidos, Europa e Ásia”, conta.

LGPD

Nesta sexta, dia 2, às 16h, o professor de Segurança da Informação Gilberto Sudré e o advogado especialista em Direito Digital Gustavo Martinelli falam sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para gestores e coordenadores da Loga Internet. O encontro acontece de sede da empresa, em Vila Velha, e tem o objetivo de atualização da equipe, fazendo uma releitura estratégica da lei.

INAUGURAÇÃO

Pedro Henrique e Lucas Schowambac: na nova loja da Colibri Festas Crédito: Divulgação

SUSTENTABILIDADE