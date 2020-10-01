Outubro Rosa será aberto com espetáculo de dança e música em live

Palácio no Outubro Rosa de 2019 Crédito: Monica Zorzanelli

Priscila Ferrari, Dona Fran, Kamila Gabriel, Ana Dan, Natércia Lopes, Tati Celeste e Laís Rocha apresentam um espetáculo, com direção de Marcelo Lages, no canal da Secult e do Governo do ES (Facebook, Instagram, YouTube e TVE). A campanha no ES é coordenada pela Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc) Dentro do conceito no "novo normal", a abertura do Outubro Rosa no ES será em formato de live. A partir das 19h, músicos da Camerata Sesi-Findes, bailarinas do Sesi Cia de Dança e as cantorasapresentam um espetáculo, com direção de Marcelo Lages, no canal da Camerata Sesi e em todos os canais daA campanha no ES é coordenada pela Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc)

BANDEIRA ROSA

O mastologista Cleverson Gomes do Carmo Junior explica que o câncer de mama é um dos tipos de tumor que mais acomete mulheres em todo o mundo e faz um alerta para a queda na procura pelo tratamento na pandemia. Segundo o médico, a campanha Outubro Rosa é fundamental para conscientizar e chamar atenção dos capixabas para o diagnóstico precoce da doença. “Até o final deste ano estão previstos cerca de 790 casos de câncer de mama aqui no estado. Com o diagnóstico precoce, as chances de cura são acima de 90% e é por isso que reitero a importância do autoexame e da realização anual da mamografia. Além disso, reforço que as mulheres diagnosticadas com a doença precisam redobrar os cuidados para evitar contaminação pelo coronavírus, mas não devem interromper o tratamento por conta própria”, explica o mastologista da Medquimheo.

OUTUBRO ROSA: VIDA SEXUAL, GRAVIDEZ E CÂNCER

Abrindo o mês de prevenção ao câncer de mama, oncologistas e ginecologistas de várias partes do Brasil se reúnem nesta quinta-feira (1º) em encontro virtual realizado pelo Grupo Oncoclínicas para abordar vida sexual e gravidez após o diagnóstico da doença. A oncologista Virgínia Altoé, do Cecon/Oncoclínicas, é uma das convidadas para do encontro. Será uma oportunidade para discutir sobre a prática sexual durante o tratamento, fertilidade e outros assuntos que geram inúmeras dúvidas entre pacientes e seus parceiros. A transmissão, com acesso gratuito e aberto ao público em geral, acontece à partir das 18h.

MAIS OUTUBRO ROSA

Chegamos ao mês dedicado para marcar a importância da prevenção e diagnóstico precoce do Câncer de Mama. Como usual, a Óticas Paris se uniu à Afecc em prol da causa, e neste período de pandemia terá o único ponto de venda físico na loja maior do Shopping Vila Velha, para as camisas da Campanha Outubro Rosa além da loja oficial da Affec, em Vitória. “Somos um dos mais antigos apoiadores da campanha no Estado. Como o valor arrecadado com a venda de camisetas é revertido em benefícios para os pacientes oncológicos, não poderia ser diferente neste ano”, disse a diretora executiva da rede de Óticas.

EXCLUSIVA!

A esposa de Alok, Romana Novais, exibe seu presente da marca capixaba Quattre Crédito: Divulgação

PARTIU, DUBAI!

Sergio Palmeira e Monica Demoner já estão com presença confirmada na Expo Dubai 2021. Eles ganharam a viagem com a participação no programa Mais Estilo Mais Vantagem, da Compose. Carlos Marianelli, diretor da Compose, será o responsável por levar profissionais do Estado à exposição mundial, com a parceria de um grupo de lojas. “É importante estarmos presentes nos eventos de arquitetura e decoração para trazermos ao Estado as principais tendências. Com a pandemia de Covid-19 muitas feiras foram adiadas, mas mantivemos nosso programa de relacionamento para fortalecer a arquitetura capixaba.

POSSE

Lucas Fonseca foi eleito e será empossado nesta quinta-feira (1º) como presidente do BNI Valor – Espírito Santo/ES. O BNI é a maior e mais bem-sucedida rede de networking do mundo.

CIRURGIA PLÁSTICA SEGURA

Pensando em fazer uma cirurgia plástica? O cirurgião plástico Humberto Pinto ressalta que a primeira escolha deve ser selecionar um cirurgião membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. “Isso traz mais segurança para o paciente, pois garante que o médico completou um treinamento em cirurgia de no mínimo cinco anos, sendo três deles de cirurgia plástica”, conclui.

PREMIAÇÃO NACIONAL EM TI