Designer do ES faz sucesso na Internet com bolsas de luxo feitas a mão

Designer capixaba Paula Baiocco Crédito: Divulgação

A designer capixaba Paula Baiocco, 30, confecciona bolsas de luxo a mão utilizando técnica italiana e vende ao mundo inteiro pela internet. Natural de Pedro Canário e com ascendência do país da bota, ela mora desde 2011 no Ceará e se especializou em pelletteria (produção de artigos de couro), após, em 2015, passar por especialização na Scuola del Cuoio, em Florença.

Todo o processo realizado por Paula é manual. Para uma peça, que é totalmente exclusiva, ficar pronta, é necessário que a designer dedique uma rotina intensa de oito horas que será adotada ao longo de aproximadamente 10 dias, variando de acordo com o modelo. “Isso sem levar em conta a parte de modelagem e prototipagem. A produção é artesanal e em pequenas quantidades, mas tentamos fazer uma minilinha de produção para otimização do tempo, sem perder qualidade e acabamento. Meu produto é feito para durar, para que tenha uma história com o cliente”.

A concepção do produto é à moda etrusca, contudo a matéria-prima é brasileira. O couro, por exemplo, vem do Sul do País e Paula mantém contato com fornecedores regionais, mantendo estabilidade dos pequenos negócios.

As bolsas de Paula estão à venda no site www.paulabaiocco.com e os produtos estão disponíveis a partir de R$ 350. “Tivemos alguns modelos que fizeram e ainda fazem muito sucesso, por exemplo a bolsa London (uma bolsa com mais de 7 formas de uso, inclusive pochete) e a bolsa Statement (que foi uma das primeiras em tamanho médio).”

LANÇAMENTO

A anfitriã Márcia Abreu e Maíta Mota: no lançamento da linha home de MA. Crédito: Mônica Zorzanelli

NOVO SHOWROOM

Carmem Dolores recebe convidados da área de design e arquitetura para almoço de lançamento do novo espaço e showroom da Stampa, assinados pela arquiteta Marcela Souto Penedo e com produção artística da também arquiteta, radicada em São Paulo, Marília Pellegrine. Claudia Moulin é quem assina o menu da recepção.

MODA E ARTE

Convidada pelo gerente do Sesi Cultura Marcelo Lages para clicar o novo Centro Cultural Sesi Espírito Santo, a fotografa Jackie Campos reuniu um time de peso como o produtor Aurélio Sathler, o hair stylist Ruan Fernandes e o maquiador e palestrante Ale Alcantara. Para completar, a modelo Stephany Pim usou peças de importantes nomes da moda capixaba – como Ivan Aguilar, Marcelo Zanti e Paula Boulanger – para estrelar o editorial Color-Couture

NOVA LINHA DE SKINCARE

Luiza Scardua e Lícia Rebello Crédito: Divulgação

Apaixonada por beleza e vida saudável, a maquiadora Lícia Rebello lança uma linha de skincare para a face assinada por ela em parceria com a farmácia de manipulação Globo Fórmula.

NOVO RESTAURANTE DA ILHA

A empresária Clara de Brito está nos preparativos para inaugurar, em outubro, um novo restaurante na capital. A tradicional comida caseira que remete aos almoços de família será o carro-chefe do espaço gastronômico, que funcionará na Enseada do Suá. Para a segurança dos clientes, o estabelecimento irá adotar normas rígidas de higiene e distanciamento social em seu amplo espaço.

PEÇAS INÉDITAS

A família Bautz, representada pelos irmãos Karla e Arthur juntamente com o pai Carlos Bautz, se preparam para apresentar sua nova coleção de anéis de noivado, desenvolvida em parceria com profissionais da Ásia, com um design exclusivo no Espirito Santo. A nova linha “Aurora” terá dez peças únicas, com modelos diferentes, fabricadas com moissanites: uma pedra conhecida por ter “nascido das estrelas”, sendo uma das pedras preciosas mais cintilantes do mundo. “As peças são enviadas em prata e, na nossa fábrica, trocamos pelo

SETEMBRO AMARELO