Elisa Lucinda é premiada no Festival de Cinema de Gramado

A atriz, poeta e cantora capixaba Elisa Lucinda recebeu o prêmio especial do júri pelo filme "Por que Você Não Chora?", de Cibele Amaral, no 48º Festival de Cinema de Gramado. Por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), neste ano, o evento gaúcho, encerrado no final de semana, realizou sessões online e no Canal Brasil.
Nesta edição, as mulheres negras ganharam todos os prêmios femininos de atuação da competição nacional de longas. A atriz portuguesa Isabél Zuaa ganhou dois prêmios de melhor atriz: na mostra de longas, por "Um Animal Amarelo"; na de curtas gaúchos, por Deserto Estrangeiro. As outras atrizes premiadas na competição nacional de longas foram Alaíde Costa, escolhida melhor coadjuvante por "Todos os Mortos", e Luciana Souza, que ganhou como melhor atriz na mostra de curtas brasileiros por "Inabitável".
A artista comemorou o prêmio em suas redes sociais: