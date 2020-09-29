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Renata Rasseli

Elisa Lucinda é premiada no Festival de Cinema de Gramado

A atriz capixaba  recebeu o prêmio especial do júri pelo filme "Por que Você Não Chora?" no 48° Festival de Cinema de Gramado

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 10:25

Públicado em 

29 set 2020 às 10:25
Renata Rasseli

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Renata Rasseli Renata Rasseli
A escritora, cantora e poetisa Elisa Lucinda
A escritora, cantora e poetisa Elisa Lucinda Crédito: Jonathan Estrela/Divulgação
A atriz, poeta e cantora capixaba Elisa Lucinda recebeu o prêmio especial do júri pelo filme "Por que Você Não Chora?", de Cibele Amaral, no 48º Festival de Cinema de Gramado. Por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), neste ano,  o evento gaúcho, encerrado no final de semana,  realizou sessões online e no Canal Brasil. 
Nesta edição, as mulheres negras ganharam todos os prêmios femininos de atuação da competição nacional de longas. A  atriz portuguesa Isabél Zuaa ganhou dois prêmios de melhor atriz: na mostra de longas, por  "Um Animal Amarelo"; na de curtas gaúchos, por Deserto Estrangeiro. As outras atrizes premiadas na competição nacional de longas foram Alaíde Costa, escolhida melhor coadjuvante por "Todos os Mortos",  e Luciana Souza, que ganhou como melhor atriz na mostra de curtas brasileiros por "Inabitável".
A artista comemorou o prêmio em suas redes sociais:
Ver essa foto no Instagram

Receber este prêmio especial do júri @festivaldecinemadegramado me deixou muito feliz. Afinal, um Kikito já é em si, uma preciosa honraria. Mas quando o prêmio é criado especialmente para reconhecer o trabalho da gente num momento em que o Cinema brasileiro navega bravamente por difíceis águas e resiste, este prêmio ganha um outra força. Parabéns à equipe comandada por @cibeleamaralcinema . Parabéns ao elenco que se desdobrou pra contar uma história, baseada em fatos reais, que aborda parte de nossa vida psíquica. Por que vc não chora é um filme corajoso. . @porquevocenaochora.ofilme #festivaldegramado2020 #festivaldegramado #cinemabrasileiro #suicidio #suicidionãoéfrescura #depressãonãoéfrescura #depressão

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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