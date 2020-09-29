Elisa Lucinda é premiada no Festival de Cinema de Gramado

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Receber este prêmio especial do júri @festivaldecinemadegramado me deixou muito feliz. Afinal, um Kikito já é em si, uma preciosa honraria. Mas quando o prêmio é criado especialmente para reconhecer o trabalho da gente num momento em que o Cinema brasileiro navega bravamente por difíceis águas e resiste, este prêmio ganha um outra força. Parabéns à equipe comandada por @cibeleamaralcinema . Parabéns ao elenco que se desdobrou pra contar uma história, baseada em fatos reais, que aborda parte de nossa vida psíquica. Por que vc não chora é um filme corajoso. . @porquevocenaochora.ofilme #festivaldegramado2020 #festivaldegramado #cinemabrasileiro #suicidio #suicidionãoéfrescura #depressãonãoéfrescura #depressão