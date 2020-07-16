Coronavírus: Festival de Gramado terá versão on-line

O Festival de Cinema de Gramado acontece em formato on-line pela primeira vez Crédito: Cleiton Thiele/ Divulgação

Mostra de cinema mais tradicional do Brasil, o Festival de Gramado (RS), por conta da pandemia do novo coronavírus, acontecerá em formato on-line, entre os dias 18 e 26 de setembro

De acordo com o portal UOL, o evento contará com exibição do Canal Brasil, por meio de seu aplicativo de streaming. A cobertura ainda ficará disponível por 24h após a realização ao vivo.

Em nota, a organização afirmou que a decisão foi tomada diante do cenário da pandemia do novo coronavírus.

"Até aqui, foram 47 edições apoiando a produção nacional, mesmo nos momentos mais difíceis, desde a valorização dos curtas, escola e porta de entrada para grandes cineastas. Mais do que nunca, é hora de honrarmos a nossa tradição e mantermos a cooperação e parceria com realizadores", avaliou o gerente de projetos da Gramadotur, responsável pela realização do Festival, Diego Scariot.