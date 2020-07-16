Coronavírus: Festival de Gramado terá versão on-line

Mostra de cinema mais tradicional do Brasil, o Festival de Gramado (RS), por conta da pandemia do novo coronavírus, acontecerá em formato on-line, entre os dias 18 e 26 de setembro
De acordo com o portal UOL, o evento contará com exibição do Canal Brasil, por meio de seu aplicativo de streaming. A cobertura ainda ficará disponível por 24h após a realização ao vivo.
Em nota, a organização afirmou que a decisão foi tomada diante do cenário da pandemia do novo coronavírus.
"Até aqui, foram 47 edições apoiando a produção nacional, mesmo nos momentos mais difíceis, desde a valorização dos curtas, escola e porta de entrada para grandes cineastas. Mais do que nunca, é hora de honrarmos a nossa tradição e mantermos a cooperação e parceria com realizadores", avaliou o gerente de projetos da Gramadotur, responsável pela realização do Festival, Diego Scariot.
"Além disso, o modelo é totalmente inovador, inédito no país. É mais um desafio para Gramado, no ano em que temos novos curadores (Pedro Bial e Soledad Villamil), equipe reduzida e patrocinadores afastados, no momento. Nosso compromisso é inovar e evoluir", acrescentou.