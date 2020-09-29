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Renata Rasseli

Empresários do ES participam de evento mundial do setor de rochas

A Marmomac 2020, evento líder mundial do setor rochas ornamentais, que acontece em Verona, na Itália, será realizada em formato online

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

29 set 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

O vice-presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), Fabio Cruz
O vice-presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), Fabio Cruz Crédito: Divulgação
O vice-presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), Fabio Cruz, participará de um debate sobre o setor de rochas ornamentais brasileiro durante a Marmomac 2020, nesta quarta-feira, 30 de setembro. Este ano, o evento líder mundial quando o assunto é rochas ornamentais, acontece com um formato diferente, adaptado ao “novo normal” e às mudanças que os últimos meses geraram.
Ao lado de Fabio Cruz, John Lucas Thomazini (CEO da Gramazini), Gustavo Probst (Diretor comercial da Decolores) e Gonsalo Machado (Diretor comercial da Magban) farão uma análise do mercado de rochas ornamentais, Covid-19 e projeções de recuperação durante o Stone Summit, evento virtual do setor de rochas iniciativa da capixaba Flávia Milaneze, em parceria com o Sindirochas e Centrorochas.
E será direto do Espírito Santo, na língua oficial do evento (inglês) que os quatro irão expor suas experiências nos últimos meses, debater caminhos e soluções para empresas e negócios no Brasil, e darão dicas para os que desejam investir em rochas brasileiras. Em tempo, o Espírito Santo é o maior estado produtor e o principal exportador de chapas e blocos de rochas ornamentais do Brasil.

MESVERSÁRIO

Beatriz Croce, Bia Croce Bonadiman Perenzin, Lorena Croce e Antônio
Beatriz Croce, Bia Croce Bonadiman Perenzin, Lorena Croce e Antônio: quatro gerações reunidas celebrando o 1º mês de vida de Antônio Crédito: Divulgação

INFRAESTRUTURA E CUSTO BRASIL

Clóvis Vieira vai reunir nesta quinta-feira (01) grandes nomes do Brasil para discutir sobre infraestrutura e custo Brasil. Thais Zara (economista), Marcos Thadeu Abicalil (Banco dos Brics), Renato Gomes de Souza (Vale) e Luis Claudio Montenegro (Findes) se encontram para uma conferência on-line, às 17h.

SEGURANÇAS NAS ELEIÇÕES 2020

A Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa aprovou nesta segunda-feira (28) o convite ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) e à Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) para debater como será a segurança durante as eleições 2020. A iniciativa desse convite é do presidente do colegiado, deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido). O Espírito Santo tem em torno de 2,8 milhões de eleitores, segundo balanço do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

ANIVERSÁRIO

Robéria e Airton Arruda entre a filha Júlia, que celebrou 15 anos no sábado (26), em jantar com família e amigos na Mata da Praia
Robéria e Airton Arruda entre a filha Júlia, que celebrou 15 anos no sábado (26), em jantar com família e amigos na Mata da Praia Crédito: Cacá Lima

NOVO SALÃO DE BELEZA

Jardim da Penha é o endereço de um novo conceito de salão de beleza que chega ao Espírito Santo.A BemDiva abre as portas em outubro com serviço de escova expressa, sem hora marcada. O hairdesigner Freddy Medeiros assina a curadoria do espaço, que também terá outras soluções para o cuidado com os cabelos, além de make e sobrancelhas.

HAPPY HOUR

Gustavo Pimentel, Luciana Rasseli, Karoll e Felipe Vilela
Gustavo Pimentel e Luciana Rasseli, Karoll e Felipe Vilela: na Praia de Camburi Crédito: Mônica Zorzanelli

NOVO PAISAGISMO

Sinthia Ferrari e Bruna Medeiros assinam o novo visual da área verde da loja da Portobello.

NOVA LOJA

Leonardo Pimentel e Alessandra Tesch
Leonardo Pimentel e Alessandra Tesch: o casal inaugura a loja Caverna do Dino, especializada em enxoval do bebê e moda infantil, no próximo dia 2 de outubro, em Jardim Camburi Crédito: Divulgação

ENCONTRO DE EXPERTS

O consultor e educador financeiro, Paulo Costa,  e o especialista em Marketing de Percepção e consultor empresarial, Arthur Galvão, orientam empresários a como evitarem que o esforço de empreender acabe se transformando em fonte de problemas financeiros. Eles fazem uma live hoje (29), 19h33, no Encontro de Experts, transmitido no instagram @arthur_galvao.

PRIMAVERA

Juliana Faria e Marcio Franco Borges
Juliana Faria e Marcio Franco Borges: brindando a nova estação! Crédito: Mônica Zorzanelli

MARATONA DO CONHECIMENTO

A autoridade em Nail Designer, Tamires Gonçalves, comemora! A live “Maratona do Conhecimento” que começa amanhã, dia 29, em seu Instagram, já conta com cinco mil inscritos. A especialista em unhas de fibra de vidro e blindagem de calcium vai ensinar como reduzir o tempo de aplicação e manutenção das unhas e falar sobre o universo da beleza. “Além disso, vou dar dicas para empreendedores de como alavancar o seu negócio”, afirma. As lives seguem nos dias 30/09, 01 e 02 de outubro, com duração de duas a três horas no ig @tamiresgnails.

CAPIXABAS EM JURERÊ

João Eugênio Modenesi, Roberta Drummond e Caciano Alcides Nogueira em Jurerê Internacional
João Eugênio Modenesi, Roberta Drummond e Caciano Alcides Nogueira em Jurerê Internacional Crédito: Divulgação

MINDSET

O diretor-presidente do Sindiplast e CEO da Maifredo Embalagens, Jackley Maifredo, realiza nesta quarta-feira (30), às 19h19, a última da série de lives voltado aos empreendedores do Estado, com o tema Mindset. O vice-diretor da Escola de Associativismo, sociólogo e empreendedor, Agostinho Rocha é o convidado desta vez. Ao final, é disponibilizado um e-book com o conteúdo aos participantes.⠀⠀
Durante as lives o empresário aborda como conseguiu elevar o faturamento da empresa em 35% e contratar funcionários, durante o período de pandemia. O acesso é pelo Instagram @jackleymaifredo ⠀

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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