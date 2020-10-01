Fotos: Famosa loja de decoração reabre as portas repaginada e ampliada

Marcela Souto, Guilherme Souto, Carmem Dolores, Rodrigo Souto e Eduardo Souto receberam arquitetos, decoradores e designers de interiores para a reabertura da Stampa, uma das lojas mais tradicionais de decoração e design de Vitória, nesta quarta-feira (2). A casa totalmente repaginada e ampliada, ganhou novas linhas Office e Quartos. É a quarta ampliação da loja, desde sua fundação, em 1982.

O novo espaço é assinado pela arquiteta Marcela Souto Penedo e a produção artística foi de Marília Pellegrini. arquiteta capixaba radicada em São Paulo. Marília levou uma jabuticabeira que ultrapassa o amplo pé direito de entrada da nova loja, plantas e o artesanato mais popular do Estado, o trabalho das Paneleiras de Goiabeiras, para a cenografia do primeiro andar do novo showroom.