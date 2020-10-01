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Renata Rasseli

Fotos: Famosa loja de decoração reabre as portas repaginada e ampliada

Marcela Souto, Guilherme Souto, Carmem Dolores, Rodrigo Souto e Eduardo Souto receberam arquitetos e decoradores nesta quarta-feira para reabertura em Vitória

Públicado em 

01 out 2020 às 14:39
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Eduardo Souto, Alessandra Castro, Renato Penedo, Marcela Souto, Guilherme Souto, Carmem Dolores, Rodrigo Souto e Fernanda Rebello
Eduardo Souto, Alessandra Castro, Renato Penedo, Marcela Souto, Guilherme Souto, Carmem Dolores, Rodrigo Souto e Fernanda Rebello Crédito: Cloves Louzada
Marcela Souto, Guilherme Souto, Carmem Dolores, Rodrigo Souto e Eduardo Souto receberam arquitetos,  decoradores e designers de interiores  para a reabertura da Stampa, uma das lojas mais tradicionais de decoração e design de Vitória, nesta quarta-feira (2). A casa totalmente repaginada e ampliada, ganhou novas linhas Office e Quartos. É a quarta ampliação da loja, desde sua fundação, em 1982.
O novo espaço é assinado pela arquiteta Marcela Souto Penedo e a produção artística foi de Marília Pellegrini. arquiteta capixaba radicada em São Paulo. Marília levou uma jabuticabeira  que ultrapassa o amplo pé direito de entrada da nova loja, plantas e o artesanato mais popular do Estado, o trabalho das Paneleiras de Goiabeiras, para a cenografia do primeiro andar do novo showroom. 
Confira quem prestigiou o evento nas fotos de Cloves Louzada

Reabertura de loja de decoração em Vitória

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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