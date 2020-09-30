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Solidariedade

Amazonense recebe prótese de olho doada por especialistas no Sul do ES

Laure Fonseca, de 26 anos, fez vaquinha virtual para custear viagem do Amazonas a Marataízes, para receber a doação de uma prótese ocular

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 22:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 22:18
Laure Fonseca, com os especialistas Antônio Sarlo e Saulo Espíndula Crédito: Divulgação/ Redes sociais
Uma amazonense de 26 anos, que nasceu sem a visão de um dos olhos, realizou um sonho neste fim de semana: colocou uma prótese ocular. Nas redes sociais, Laure Fonseca havia contado a própria história que é cercada de dificuldades e preconceito em função do olho de vidro que tinha.  Sensibilizados com o relato da jovem, um médico e um fisioterapeuta de Marataízes, que são especialistas em produção de próteses oculares, fizeram a doação.
Ela veio de longe para fazer o procedimento. Saiu da cidade de Barcelos, no interior do Amazonas, que fica a mais de 4,5 mil quilômetros do litoral Sul capixaba. Para cobrir os custos da viagem ao Espírito Santo, a jovem arrecadou dinheiro por meio de uma vaquinha virtual em junho.
Nesta sexta-feira (25), Laure conseguiu chegar em Marataízes e fazer o procedimento, que durou dois dias. A prótese é feita sob medida e custa em média R$ 3 mil. O globo ocular se move, deixando um aspecto natural ao olho do paciente. A viagem foi longa, porém, realizar um sonho, fez tudo valer a pena, revelou Antônio Sarlo, responsável pela prótese.

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O protesista conta que temia por não ter toda a situação clínica da jovem, mas tudo deu certo. Estava preocupado por conta da sensibilidade e do estrabismo dela, pois a lente escleral não pode encostar na prótese. Foi um alívio, pois veio de tão longe, tudo poderia acontecer e deu tudo certo, revelou o especialista.
O outro médico envolvido no processo é o oftalmologista Saulo Espíndula. Ele foi responsável pela avaliação e o acompanhamento do caso da jovem e ficou satisfeito com resultado. Fazer parte disso, vindo de alguém de tão longe, para a gente não tem explicação. Estamos muito felizes em ver o sorriso dela e de outros pacientes, contou o médico.
A Laure retornou para o estado do Amazonas, para uma nova vida. Sou grata a todos que colaboraram, compartilharam. Estou muito feliz e realizada, me sentindo muito plena, muito grata aos doutores que colaboraram para tudo isso acontecer, disse a jovem.
Com informações da repórter Maíra Brita, da TV Gazeta Sul. 

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