Médicos no Sul do ES doam prótese ocular para jovem do Amazonas

Laure Fonseca, de 26 anos, ganhou prótese ocular de médicos do Sul do ES Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma amazonense de 26 anos nasceu sem a visão de um dos olhos e, por causa disso, já sofreu muito preconceito. Nas redes sociais, a Laure Fonseca vem vencendo as dificuldades e recebido apoio de quem está bem longe. Sensibilizados com a história, um médico e um fisioterapeuta, especialistas em produção de próteses oculares, em Marataízes , farão a doação a jovem. Ela arrecadou dinheiro em uma vaquinha virtual para o custo da viagem ao Estado para realizar seu sonho.

Para que a jovem realize o sonho, precisa sair do interior do Amazonas , na cidade chamada Barcelos até Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, onde fica a clínica dos profissionais. Serão mais de 4,5 mil quilômetros.

Sem dinheiro para isso, ela resolveu fazer uma vaquinha on-line. Hoje, eu amo ser quem eu sou, mas sempre tive a vontade de melhorar ainda mais a minha aparência", contou a jovem.

Ela afirma ter conseguido, por meio da arrecadação virtual, R$ 3,9 mil. O dinheiro deve cobrir hospedagem e as passagens até o Espírito Santo. A data do procedimento ainda será agendada.

PROCEDIMENTO

O oftalmologista Saulo Espíndula e o fisioterapeuta Antônio Sarlo serão os doadores da prótese. O produto custa em média R$ 3 mil. No caso dela específico, será uma lente escleral, é uma lente mais fina, que não vai precisar de cirurgia, vai ser adaptada normalmente no globo ocular e dará toda mobilidade, explica Sarlo.

Os profissionais explicam que em pacientes que moram na região, o procedimento é feito após quatro retornos à clínica, mas no caso da Laure, que mora distante, todo o atendimento será feito em apenas dois dias.

Todos estão ansiosos para que esse sonho seja realizado, tanto a amazonense quando os profissionais. Ficamos felizes, pois isso não tem preço: colocar a prótese e ver o sorriso no rosto do paciente. É gratificante, diz Antônio Sarlo.