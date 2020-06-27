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Solidariedade

Médicos no Sul do ES doam prótese ocular para jovem do Amazonas

Laure Fonseca nasceu sem visão em um dos olhos e contou sua história nas redes sociais. Ela arrecadou dinheiro em uma vaquinha virtual para o custo da viagem ao Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2020 às 17:50

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 17:50

Laure Fonseca, de 26 anos, ganhou prótese ocular de médicos do Sul do ES
Laure Fonseca, de 26 anos, ganhou prótese ocular de médicos do Sul do ES Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Uma amazonense de 26 anos nasceu sem a visão de um dos olhos e, por causa disso, já sofreu muito preconceito. Nas redes sociais, a Laure Fonseca vem vencendo as dificuldades e recebido apoio de quem está bem longe. Sensibilizados com a história, um médico e um fisioterapeuta, especialistas em produção de próteses oculares, em Marataízes, farão a doação a jovem. Ela arrecadou dinheiro em uma vaquinha virtual para o custo da viagem ao Estado para realizar seu sonho.
Para que a jovem realize o sonho, precisa sair do interior do Amazonas, na cidade chamada Barcelos até Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, onde fica a clínica dos profissionais. Serão mais de 4,5 mil quilômetros.
Sem dinheiro para isso, ela resolveu fazer uma vaquinha on-line. Hoje, eu amo ser quem eu sou, mas sempre tive a vontade de melhorar ainda mais a minha aparência", contou a jovem.
Ela afirma ter conseguido, por meio da arrecadação virtual, R$ 3,9 mil. O dinheiro deve cobrir hospedagem e as passagens até o Espírito Santo. A data do procedimento ainda será agendada.

PROCEDIMENTO

O oftalmologista Saulo Espíndula e o fisioterapeuta Antônio Sarlo serão os doadores da prótese. O produto custa em média R$ 3 mil. No caso dela específico, será uma lente escleral, é uma lente mais fina, que não vai precisar de cirurgia, vai ser adaptada normalmente no globo ocular e dará toda mobilidade,  explica Sarlo.

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Os profissionais explicam que em pacientes que moram na região, o procedimento é feito após quatro retornos à clínica, mas no caso da Laure, que mora distante, todo o atendimento será feito em apenas dois dias.
Todos estão ansiosos para que esse sonho seja realizado, tanto a amazonense quando os profissionais. Ficamos felizes, pois isso não tem preço: colocar a prótese e ver o sorriso no rosto do paciente. É gratificante, diz Antônio Sarlo.
Com informações do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul 

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