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Dia Mundial da Visão

Você está cuidando dos seus olhos?

Hábitos ruins podem comprometer sua visão. Veja como fazer para manter sua saúde ocular em dia

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 13:00

Publicado em 

10 out 2019 às 13:00
Mulher com problema nos olhos: como manter a saúde ocular Crédito: Freepik
Nesta quinta-feira, dia 10, é comemorado o Dia Mundial da Visão. Mas você está cuidando bem dos seus olhos? Hoje, somente no Brasil, estima-se que tenhamos mais de 1,2 milhão de pessoas cegas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 60% das cegueiras são evitáveis, ou seja, 700 mil brasileiros que não enxergam poderiam estar vendo se tivessem tido acesso ao oftalmologista.
Mas doenças oftalmológicas que levam a cegueira, se detectadas e tratadas precocemente evitam as perdas visuais. De acordo com o oftalmologista do Hospital de Olhos de Vitória, Cesar Ronaldo, o glaucoma, a diabetes e os traumas são doenças progressivas e que levam à cegueira se não são identificadas precocemente. 
O oftalmologista ainda disse que somente as doenças congênitas não são evitáveis, porém, elas também têm tratamento se identificadas precocemente, tais como o ceratocone e a catarata, que pode ser congênita ou adquirida, entre tantas outras.
“Por isso é de extrema importância visitar o oftalmologista e fazer exame ocular com regularidade, ao menos uma vez ao ano, porque se houver doença ou predisposição à perda da visão, logo será tratada,  e a 'cegueira evitável' será prevenida”, disse.
Dr. Cesar deu dicas importante de cuidados diários que todos devem ter com as vistas. Como, por exemplo, usar óculos de sol de qualidade. Eles são essenciais para proteger as vistas nos dias de sol, e devem conter proteção contra os raios UVA, UVB e UVC. Além de proteger, eles promovem maior conforto aos olhos.
No Brasil, estima-se que 80% das crianças em idade escolar nunca fizeram exames oftalmológicos. “A miopia, por exemplo, é um problema que, com frequência, progride com o passar dos anos e pode trazer consequências que vão além da saúde, como o prejuízo no aprendizado ou falta de socialização da criança. O diagnóstico é simples e atualmente existem algumas opções de tratamento que podem ajudar a retardar sua progressão”, destaca o médico oftalmologista César Lipener, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).

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Segundo o CBO, 10% dos alunos primários no Brasil necessitam de correção por apresentarem algum tipo de deficiência visual, como miopia, astigmatismo e hipermetropia. Por isso, é tão importante que os pais estejam atentos a eventuais sinais e sintomas. “Exames oftalmológicos regulares são fundamentais, porque as crianças nem sempre se queixam ou demonstram que não enxergam bem”, complementa Lipener.
Cesar Ronaldo também falou da importância de não dormir com maquiagem, evitando que resíduos acessem os olhos; utilizar colírios somente com orientação médica; realizar ao menos uma consulta ao ano com o oftalmologista; olhar para longe, essa dica serve principalmente para quem trabalha por longos períodos na frente do computador, pois ajuda a relaxar os olhos, prevenindo o surgimento de dores de cabeça; lembrar de piscar os olhos, pois quando estamos conectados piscamos muito pouco. Para finalizar ele disse que não devemos usar óculos de grau de outra pessoa de maneira alguma.
Lançado mundialmente, o site https://putvisionfirst.com/pt-pt/ traz informações ao público leigo e estimula que seja adotada uma rotina de cuidados em visitas regulares ao médico oftalmologista. Para trazer à luz algumas das dificuldades que uma criança pode passar quando tem miopia, também foi lançado o vídeo “Fora de Foco” (https://bit.ly/foradefoco), que mostra a importância dos pais e/ou responsáveis ficarem atentos a alguns sinais e levarem os pequenos a uma consulta com o médico oftalmologista. A divulgação desta informação tem apoio do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).
Veja mais abaixo:

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