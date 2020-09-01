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Indenização de R$ 30 mil

Justiça do ES manda indenizar paciente por próteses de silicone defeituosas

Quatro anos após o implante, a mulher descobriu que as próteses mamárias utilizadas eram de material impróprio para o corpo humano e que precisariam ser retiradas. Indenização deverá ser paga por empresa de importação e distribuição do produto

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 09:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 09:46
Prótese de silicone
Prótese de silicone Crédito: BranislavP / Pixabay
A Justiça determinou que uma moradora de Vitória receba R$ 30 mil de indenização de uma empresa de importação e distribuição de  próteses mamárias. Segundo a decisão, o material utilizado no implante era impróprio para o corpo humano.
De acordo com o processo, quatro anos após o implante a mulher teve notícias de que as próteses utilizadas eram defeituosas e que precisaria retirá-las. A paciente, então, procurou a União e a Anvisa, que afirmaram que apenas as próteses que apresentassem sinal ou confirmação de ruptura seriam extraídas sob o custeio do Estado, não havendo a possibilidade de uma extração preventiva.
A mulher, então, decidiu retirar as próteses em uma clínica particular e posteriormente solicitou na Justiça o reembolso dos valores pagos pela prótese, além do recebimento de indenização por danos morais.

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A juíza da 2ª Vara Cível de Vitória, Danielle Nunes Marinho, julgou procedente o pedido e considerou que o fabricante e importador respondem de forma objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes do produto. A empresa não contestou a decisão.
A juíza considerou os critérios de gravidade da situação, constrangimento, situação econômica das partes e falha na prestação do produto, fixando a indenização por dano moral em R$ 30 mil. A empresa também deve reembolsar a autora da ação em R$ 1.900, pelo valor pago pelas próteses.

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