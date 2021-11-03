Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Uma delegacia no interior do ES que é exemplo para o Brasil

Projeto inovador de delegado capixaba foi selecionado para ser apresentado em encontro nacional de Segurança Pública

Públicado em 

03 nov 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O delegado Bruno Alves (de terno) e sua equipe diminuta, mas eficiente em Muniz Freire
O delegado Bruno Alves (de terno) e sua equipe diminuta, mas eficiente em Muniz Freire Crédito: Sesp/Divulgação
A iniciativa de um delegado da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) tem trazido resultados positivos à cidade de Muniz Freire, na região serrana do Estado, e acabou sendo selecionado para ser apresentado no 15º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 8 e 12 de novembro, no formato virtual.
Titular da Delegacia de Polícia (DP) do município, o delegado Bruno Alves criou um Cartório Especializado de Atendimento à Mulher e Proteção à Criança, Adolescente e Idoso (Ceampcai), para dar mais agilidade ao atendimento de crimes cometidos no âmbito familiar.
“Fiz a inscrição e fomos selecionados entre os primeiros, no tema Ações de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, Minorias, Grupos Vulneráveis e Questões de Gênero. É uma satisfação poder apresentar esse projeto, compartilhar a iniciativa e, quem sabe, multiplicar a ideia”, comemorou Alves.

Veja Também

Num dia, noivos. No outro, na porta da delegacia no ES

Com uma população estimada em 17 mil habitantes, Muniz Freire tem uma Delegacia de Polícia responsável por investigar todos os crimes cometidos no município. Dado o tamanho territorial e populacional da cidade, a Sesp diz que não existe a possibilidade de aumentar a estrutura física da Polícia Civil, o que significa que a mesma equipe que apura homicídios e tráfico de drogas, por exemplo, também tem a incumbência de investigar casos de violência doméstica e maus-tratos a idosos e crianças.

Veja Também

Projeto leva história da ditadura para escola de Muniz Freire

ES é líder em finanças organizadas, mas segurança pública é desafio

Elucidar crimes de naturezas totalmente distintas exige diligências e trato diferentes. Isso levou o delegado Bruno Alves a pensar uma forma de dividir o trabalho, sem exigir novos investimentos. A solução, que tem dado certo, foi a criação do Cartório Especializado.
“O fato de trabalharmos todos os crimes com a mesma equipe tornava difícil dar celeridade às investigações, o que é extremamente necessário quando falamos em crimes cometidos no seio familiar. Implantar o Cartório Especializado permite dar andamento aos inquéritos de forma rápida, garantindo os direitos desses grupos vulneráveis”, explicou o delegado.

Veja Também

Delegado-vereador de Vitória é vítima de golpistas

Delegado Da Cunha admite que simulou prisão de sequestrador para gravar vídeo

O chefe da DP disse que a iniciativa visa ainda a cumprir a vasta legislação federal que prevê tratamento especializado e multidisciplinar dos grupos vulneráveis, a exemplo da Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e do Adolescente e Estatuto do Idoso.
O Cartório Especializado foi viabilizado por meio de um convênio firmado com a Prefeitura de Muniz Freire e tem o apoio da Câmara de Vereadores local. Com a parceria, a prefeitura cede dois estagiários e um servidor municipal para atuarem na Delegacia, o que tem sido suficiente para desonerar os policiais civis que, sem obrigações administrativas, podem se dedicar às investigações.
Os resultados são notados tanto no volume quanto na celeridade do trabalho desenvolvido pelo Ceampcai. Entre 1º de abril de 2020 e 31 de janeiro de 2021, o Cartório Especializado instaurou 50 inquéritos policiais, formalizou 27 pedidos de medidas protetivas de urgência à Justiça e concluiu 28 investigações, com o indiciamento do agressor/abusador.

Veja Também

Delegado treinado no FBI vai combater a corrupção no ES

Em 2020, o prazo médio para a conclusão dos inquéritos foi de 17 dias, o que é imprescindível em casos de crimes de proximidade, em que vítima e autor convivem no mesmo ambiente familiar.
Muniz Freire é o segundo município capixaba a contar com um (Ceampcai). O primeiro foi São Gabriel da Palha, onde Bruno Alves atuou como titular da delegacia, antes de assumir a DP do município serrano. Lá, a experiência também foi positiva e o Cartório Especializado foi mantido pelo delegado que sucedeu Alves.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

ES cria delegacias para investigar tentativas de homicídio

Cada criança na escola hoje representa uma a menos na delegacia amanhã

Mistério em Santa Teresa: homem encontrado assassinado no terreno da Delegacia

Casal briga, vai a delegacia no ES e depois se apaixona de novo

Polícia descobre rinha de galo e 11 vão para delegacia em São Mateus

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Polícia Civil São Gabriel da Palha Segurança Pública Sesp Muniz Freire
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Quem é Satoshi Nakamoto? Investigação reacende debate sobre identidade de criador do bitcoin
Imagem de destaque
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute
Imagem de destaque
Homem é preso por pendurar cachorro de cabeça para baixo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados