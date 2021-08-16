Delegado treinado no FBI vai combater a corrupção no ES

Que tal um Falcão para combater a corrupção? O delegado de Polícia Civil
Alexandre Del’Santo Falcão, um dos maiores especialistas do ES no combate à corrupção, assumirá o comando da Subsecretaria de Integridade Governamental e Empresarial (Subint), instância responsável pela aplicação da Lei Anticorrupção no âmbito do governo do Estado.
Falcão tem larga experiência na atividade. Ele atuou por quase sete anos como subgerente do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), onde presidiu e auxiliou investigações de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, inclusive colaborando em apurações realizadas pela Secretaria de Controle e Transparência (Secont).
Alexandre Falcão foi responsável também pela criação do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). Além disso, tem capacitação em técnica de interrogatório pelo Federal Bureau of Investigation (FBI), de combate à corrupção
pelo governo dos Estados Unidos
e de técnicas de investigação contra a corrupção e lavagem de dinheiro pelo Ministério da Justiça e pela Academia Nacional da Polícia Federal.
Alexandre Falcão destacou que trará para a Secont a sua experiência em procedimentos investigatórios criminais nas áreas de combate à corrupção, lavagem de dinheiro e licitações e contratos. “Minha expectativa é trazer essa visão para a Secretaria e unir forças com os auditores do Estado, alguns com os quais inclusive já trabalhei, em prol do Espírito Santo.”
O titular da Secont, Edmar Camata, afirmou que o delegado vai reforçar o combate à corrupção no Espírito Santo
. “A experiência do Alexandre em conduzir investigações de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro traz um ganho muito grande à Secont e ao governo do Estado, na medida em que outras áreas de trabalho podem ser desenvolvidas na Secretaria”, observou.