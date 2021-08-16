Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Delegado treinado no FBI vai combater a corrupção no ES

Conheça o especialista que assumirá a instância responsável pela aplicação da Lei Anticorrupção no governo do Estado

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 14:50

Públicado em 

16 ago 2021 às 14:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Alexandre Falcão atuou por quase sete anos como subgerente do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc)
Alexandre Falcão atuou por quase sete anos como subgerente do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) Crédito: Secont/Divulgação
Que tal um Falcão para combater a corrupção? O delegado de Polícia Civil Alexandre Del’Santo Falcão, um dos maiores especialistas do ES no combate à corrupção, assumirá o comando da Subsecretaria de Integridade Governamental e Empresarial (Subint), instância responsável pela aplicação da Lei Anticorrupção no âmbito do governo do Estado.
Falcão tem larga experiência na atividade. Ele atuou por quase sete anos como subgerente do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), onde presidiu e auxiliou investigações de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, inclusive colaborando em apurações realizadas pela Secretaria de Controle e Transparência (Secont).
"A nomeação do delegado Falcão vai trazer para a nossa Secretaria de Controle e Transparência uma pessoa já com experiência na área de combate à corrupção e   fortalecer nossa política de integridade"
Renato Casagrande - Governador do ES
Alexandre Falcão foi responsável também pela criação do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). Além disso, tem capacitação em técnica de interrogatório pelo Federal Bureau of Investigation (FBI), de combate à corrupção pelo governo dos Estados Unidos e de técnicas de investigação contra a corrupção e lavagem de dinheiro pelo Ministério da Justiça e pela Academia Nacional da Polícia Federal.
Formado em Direito e especializado em Direito Público, o delegado substituirá o auditor do Estado Marcelo Altoé, que assumiu o comando da Secretaria da Fazenda (Sefaz). A previsão é que a nomeação ocorra nos próximos dias.

Veja Também

"Combate à corrupção é uma das nossas principais atribuições", diz Eugênio Ricas

Papo de Colunista debate atuação da PF contra corrupção e crime organizado

Alexandre Falcão destacou que trará para a Secont a sua experiência em procedimentos investigatórios criminais nas áreas de combate à corrupção, lavagem de dinheiro e licitações e contratos. “Minha expectativa é trazer essa visão para a Secretaria e unir forças com os auditores do Estado, alguns com os quais inclusive já trabalhei, em prol do Espírito Santo.”

Veja Também

Juízes e empresário são investigados por suspeita de corrupção no ES

O titular da Secont, Edmar Camata, afirmou que o delegado vai reforçar o combate à corrupção no Espírito Santo. “A experiência do Alexandre em conduzir investigações de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro traz um ganho muito grande à Secont e ao governo do Estado, na medida em que outras áreas de trabalho podem ser desenvolvidas na Secretaria”, observou.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

CNBB cobra Bolsonaro e vê pandemia agravada por denúncias de corrupção

Caso Covaxin: corrupção na compra de vacinas é inadmissível

Irmão e primo de Rose de Freitas são presos em operação contra corrupção na Codesa

Câmara convida ministro da CGU para explicar suspeita de corrupção em vacinas

Impeachment elimina um vírus, mas não erradica a pandemia da corrupção

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Corrupção Estados Unidos Polícia Civil Segurança Pública Sefaz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

conhecida como “Pretinha” foi atingido após se aproximar de uma residência
Suspeito de matar cadela a tiros é preso em Pancas
Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Imagem de destaque
Não é normal: 6 sinais de endometriose que costumam ser ignorados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados