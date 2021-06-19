Caso tramita, sob sigilo, no Tribunal de Justiça do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

O processo tramita em segredo de Justiça e não há informações sobre os nomes das pessoas envolvidas ou mesmo um detalhamento sobre os supostos atos de corrupção que foram praticados.

Your browser does not support the audio element. Juízes e empresário são investigados por suspeita de corrupção no ES

No último dia 10, a desembargadora Elisabeth Lordes concedeu o pedido de liminar (decisão provisória), autorizando a quebra de sigilo de dados e/ou telefônicos de todos os que estão sendo investigados.

No dia 14, após a decisão, o processo foi encaminhado para o MPES, que vai dar continuidade às apurações.

DEPUTADOS E DESEMBARGADORES

Pelo andamento processual, não há informações sobre investigações de parlamentares. Também não há registro de decisões enviando os fatos apurados para a Procuradoria Geral da República (PGR), que seria a responsável pelas investigações se houvesse a participação de desembargadores. Por nota, o órgão informou: “Não há investigação sobre esse tema na PGR”.

Supremo Tribunal Federal (STF) , assim como o Superior Tribunal de Justiça (STJ), e a Justiça Federal no Espírito Santo também informaram não realizar investigações sobre o fato.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) disse, em nota, que os processos sobre este tipo de investigação tramitam em segredo.

SEM OPERAÇÕES NESTA SEXTA-FEIRA (18)

Nesta sexta-feira (18) circularam informações que teriam sido realizadas operações na casa dos envolvidos nos supostos atos de corrupção. Por nota, o MPES, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central), informou que não realizou operação nesta sexta. “Logo, hoje não foram cumpridos mandados de prisão ou de busca e apreensão”, diz o texto.

Outra que afirmou não ter realizado operações sobre o fato, no Estado, foi a Polícia Federal. Por nota, informou: “A Polícia Federal não dispõe de nenhuma informação a respeito dos fatos apresentados”, diz o texto.