Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sob sigilo

Juízes e empresário são investigados por suspeita de corrupção no ES

As apurações foram iniciadas em 31 de maio e estão sendo conduzidas pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Processo tramita sob sigilo

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 22:20

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

18 jun 2021 às 22:20
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - Editoria: Política - Foto: Carlos Alberto Silva - GZ
Caso tramita, sob sigilo, no Tribunal de Justiça do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Dois juízes estaduais, um empresário e outras três pessoas estão sendo investigados por supostas ações de corrupção no Espírito Santo. As apurações, segundo o andamento processual do Tribunal de Justiça do Estado (TJES), foram iniciadas no dia 31 de maio e são conduzidas pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES).
O processo tramita em segredo de Justiça e não há informações sobre os nomes das pessoas envolvidas ou mesmo um detalhamento sobre os supostos atos de corrupção que foram praticados.
Juízes e empresário são investigados por suspeita de corrupção no ES
No último dia 10, a desembargadora Elisabeth Lordes concedeu o pedido de liminar (decisão provisória), autorizando a quebra de sigilo de dados e/ou telefônicos de todos os que estão sendo investigados.
No dia 14, após a decisão, o processo foi encaminhado para o MPES, que vai dar continuidade às apurações.

DEPUTADOS E DESEMBARGADORES

Pelo andamento processual, não há informações sobre investigações de parlamentares. Também não há registro de decisões enviando os fatos apurados para a Procuradoria Geral da República (PGR), que seria a responsável pelas investigações se houvesse a participação de desembargadores. Por nota, o órgão informou: “Não há investigação sobre esse tema na PGR”.
Supremo Tribunal Federal (STF), assim como o Superior Tribunal de Justiça (STJ), e a Justiça Federal no Espírito Santo também informaram não realizar investigações sobre o fato.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) disse, em nota, que os processos sobre este tipo de investigação tramitam em segredo.

SEM OPERAÇÕES NESTA SEXTA-FEIRA (18)

Nesta sexta-feira (18) circularam informações que teriam sido realizadas operações na casa dos envolvidos nos supostos atos de corrupção. Por nota, o MPES, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central), informou que não realizou operação nesta sexta. “Logo, hoje não foram cumpridos mandados de prisão ou de busca e apreensão”, diz o texto.
Outra que afirmou não ter realizado operações sobre o fato, no Estado, foi a Polícia Federal. Por nota, informou: “A Polícia Federal não dispõe de nenhuma informação a respeito dos fatos apresentados”, diz o texto.
A Polícia Civil também assegurou, por nota, não ter realizado operações sobre o caso.

LEIA MAIS 

Número de juízes investigados e punidos com aposentadoria no ES dá salto em 2020

Juiz do ES será investigado por nomear cunhado e sócios para atuar em processos

Juiz denunciado por assédio é punido com aposentadoria compulsória pelo TJES

TJES pune juiz do caso da Viação Itapemirim com aposentadoria compulsória

TJES decide aposentar juiz denunciado por donos de supermercado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Corrupção Gaeco MPES TJES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados