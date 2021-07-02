Caso Covaxin: corrupção na compra de vacinas é inadmissível

Questionado sobre as suspeitas quanto à Covaxin, Bolsonaro disse que o presidente não saberia de tudo Crédito: Marcos Correa/PR

Será que o superfaturamento no contrato da Covaxin e as suspeitas de propina na compra da vacina da AstraZeneca têm alguma relação com a relutância do governo federal em responder as propostas feitas pela Pfizer ? Esses indícios de corrupção também teriam impactado no desinteresse do governo brasileiro em adquirir, inicialmente, a vacina Coronavac? Por que, ao longo da pandemia, o governo Bolsonaro foi, paulatinamente, mudando seu posicionamento em relação às vacinas?

Mais interessante que isso é que, antes da divulgação das denúncias de corrupção e de superfaturamento na compra de imunizantes, o presidente Jair Bolsonaro propagava que seu governo era o único sem nenhuma denúncia de corrupção, como se fosse ele o bastião da moralidade. Questionado sobre as suspeitas quanto à Covaxin, Bolsonaro disse que o presidente não saberia de tudo , dado o grande número de contratos e obras realizadas pelo governo federal. Ao assim agir, Bolsonaro equipara-se a Lula Dilma , quando os petistas tentavam dissuadir que não sabiam da existência dos esquemas de corrupção do Mensalão e do Petrolão, respectivamente.

De fato, imensas são as atribuições de quem exerce o cargo de chefia do Poder Executivo. Entretanto, tal constatação não elide a responsabilidade, igualmente grande, que assume aquele que aceita o mandato que lhe foi conferido pelas urnas. Um presidente que se omite em face à presença de indícios de crime, além de transparecer prevaricação (quando o agente público retarda ou deixa de praticar ato obrigatório, ou o pratica contra disposição legal, visando satisfazer interesse pessoal), não transmite confiança à população em geral e aos investidores.

Se Bolsonaro estivesse mesmo convicto que seu governo é o único que não foi atingido pela corrupção, ele deveria ser o maior e principal interessado nas investigações, quer fosse para demonstrar a veracidade de sua afirmação ou para afastar de seu governo aqueles que decidiram se aventurar pelas águas da criminalidade contra o povo. A falta de interesse de Bolsonaro em que sejam investigadas as denúncias de corrupção em seu governo, principalmente no combate à pandemia, faz com que o mito do presidente incorruptível seja enterrado com uma pá de cal. Aliás, o substantivo masculino “mito” é sinônimo de “lenda”.

Os apoiadores de Bolsonaro diziam não ter bandido de estimação. Será que mantêm o mesmo discurso? Ou corrupção apenas ocorre se o governo for de “esquerda”, valendo tudo para a “direita”?

No mínimo por coerência, a bandeira do combate à corrupção que vale para um governo deve valer para outro, independentemente da filiação partidária ou da ideologia política assumida pelo político.