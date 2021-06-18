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Sistema eleitoral

Urna eletrônica é confiável e um instrumento a serviço da democracia

Possibilidade da volta do voto impresso representa tremendo retrocesso para o Brasil

Públicado em 

18 jun 2021 às 02:00
Caio Neri

Colunista

Caio Neri

Urnas eletrônicas
As urnas eletrônicas foram utilizadas pela primeira vez no Brasil nas eleições de 1996 Crédito: Carlos Alberto Silva
Foi apenas em 1932, com a criação da Justiça Eleitoral, que o sigilo do voto passou a ser resguardado por cabines e sobrecartas oficiais. Além de ter concedido o direito ao voto feminino, o Código Eleitoral previa o uso de “máquinas de votar”. Na década de 1960, o brasileiro Sócrates Puntel criou a urna eleitoral mecânica, porém, foi apenas em 1995 que se encontrou uma solução segura e confiável: a urna eletrônica.
As urnas eletrônicas foram utilizadas pela primeira vez no Brasil nas eleições de 1996, em todo o Estado do Rio de Janeiro, nas capitais e nos municípios com mais de 200 mil eleitores, totalizando 57 cidades no país e cerca de 32% do eleitorado. Nas eleições presidenciais de 1998, dois terços dos brasileiros votaram em urnas eletrônicas e, finalmente, nas eleições locais do ano 2000, a urna eletrônica chegou a todos os eleitores.
Como toda invenção, as urnas eletrônicas nunca foram indenes a críticas e a suspeitas, a imensa maioria delas infundadas e levianas. Entretanto, nos últimos anos, com o avanço das fake news e das teorias da conspiração, ganharam espaço as mentiras quanto à confiabilidade das urnas eletrônicas.

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Ressurge no Congresso Nacional e nos debates a possibilidade do voto impresso, a despeito das reiteradas provas de segurança do sistema eleitoral. Inclusive, em setembro de 2009, quando da aprovação da minirreforma eleitoral, a lei nº 12.034/2009 previa que após o eleitor votar, a urna eletrônica deveria imprimir um comprovante impresso da votação individual.
No entanto, a Procuradoria-Geral da República ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4543 e o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, entendeu, dentre outros fundamentos, que a impressão do voto fere o artigo 14 da Constituição da República, que garante o voto secreto.
Por mais incrível que pareça, quem mais suscita dúvidas injustificáveis e dissemina boatos contra a segurança das urnas eletrônicas é o grupo que venceu a última eleição presidencial. Ora bem, se não confiam na higidez da votação nas urnas eletrônicas, como acreditam que se sagraram vencedores no pleito de 2018?

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Aliás, desde que as urnas eletrônicas vêm sendo utilizadas, foram eleitos candidatos dos espectros do centro (Fernando Henrique Cardoso, em 1998), esquerda (Lula, em 2002 e 2006, e Dilma Rousseff, em 2010 e 2014), e direita (Bolsonaro, em 2018). O fato de as urnas trazerem resultados à esquerda e à direita é um forte indicativo da segurança do dispositivo eletrônico.
Mesmo porque, nessas mais de duas décadas de uso de urnas eletrônicas no Brasil, não se comprovou a existência de nenhuma ameaça à segurança ou à inviolabilidade das votações. O processo eletrônico de votação possui mecanismos em camadas para assegurar a segurança: assinatura digital, criptografia, resumo digital (hash) e a tabela de correspondência de todas as urnas utilizadas. Além disso, as urnas eletrônicas não ficam conectadas à internet.

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A urna eletrônica também conta com as zerésimas, que são relatórios extraídos, na presença de fiscais e do público em geral, antes de o primeiro eleitor votar na seção, demonstrando que não há nenhum voto inserido na urna. Ao final da votação, os boletins de cada urna são impressos e divulgados para que sejam confrontados com os resultados que serão contabilizados, ao final, pela Justiça Eleitoral. Isso sem mencionar as auditorias frequentes.
O voto impresso, lado outro, representa um tremendo retrocesso. Além da falta de provas contra as urnas eletrônicas, o voto impresso pode servir como um mecanismo para que quem compra voto comprove que o eleitor de fato votou nele. O voto impresso também gerará custos extras ao poder público e poderá atrasar o resultado dos pleitos, isso sem contar os inúmeros e constantes relatos de fraudes quando do voto impresso.
A urna eletrônica continua sendo confiável e um instrumento tipicamente brasileiro, a serviço de nossa democracia.

Caio Neri

E graduado em Direito pela Ufes e assessor juridico do Ministerio Publico Federal (MPF). Questoes de cidadania e sociedade tem destaque neste espaco.

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