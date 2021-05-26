Voto impresso: retrocesso nítido em nossa democracia

A urna eletrônica e o botão de confirma o voto Crédito: Carlos Alberto Silva

Não é uma medida muito democrática o governante desacreditar o próprio Poder Público, visando a tirar a credibilidade e a solidez de algo que nunca demonstrou corrupção, como é o caso das urnas eletrônicas.

Nos Estados Unidos , o ex-presidente, Donald Trump , já prevendo a própria derrota, fez ataques e acusações de fraude no sistema eleitoral norte-americano, que tem todo o seu processo manual para voto e apuração, dizendo-se vítima do próprio mecanismo que o elegeu, sem apresentar uma mera prova.

Assemelha-se ao que acontece atualmente no Brasil, pois o presidente Jair Bolsonaro , quando percebeu que poderia “correr o risco” de não conseguir sua reeleição tão facilmente, em razão da “cassação da cassação” dos direitos políticos do ex-presidente Lula , intensificou os ataques ao sistema eleitoral. O objetico é desacreditar um mecanismo que perdura há mais de 25 anos, sem qualquer indício de fraude, a fim de confundir a população, pois “não admite” a sua própria derrota.

Mas, em meio a notícias falsas e desvirtuamentos de fatos, foi propagado que o atual presidente foi eleito pela maioria da população brasileira. O que não procede, haja vista que a abstenção eleitoral foi alta e que ele foi eleito pela maioria dos votantes, não dos eleitores.

Incitar a própria população a acreditar que as urnas estarão fraudadas, em caso de resultado diverso da reeleição, é uma postura que não condiz com os preceitos da democracia. É uma prática um tanto quanto autoritária, como de países em que os governantes prolongam seu poder por meio de “canetada”, como se percebe na China e na Rússia.

É claro e notório que o voto impresso é um retrocesso e uma forma de “cobrar” do eleitor uma “prestação de contas” ou “cobrança de uma dívida”, pois muitas vezes poderá estar sob “ordem” para votar em determinados candidatos ligados a grupos distintos, sendo que ele, o eleitor, só dispõe de um único voto por cargo político-eletivo.