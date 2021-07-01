Em conversa com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada, o presidente tocou no assunto ao informar sobre a operação em Roraima. "Ah, acabou a Lava Jato, pessoal? A PF está lá em Roraima hoje. Para mim não tem. No meu governo, não tem porque botarmos gente lá comprometida com a honestidade, com o futuro do Brasil", disse Bolsonaro, fazendo alusão ao discurso que fez no Palácio do Planalto em 7 de outubro.

A proposta de hoje é refletir para ir além. Arrancar esperança de onde não há e compreender que o maior mito é a nossa capacidade de transformação empírica, ideológica e racional com a política. É tempo de ir além. Um impeachment elimina um vírus, mas não erradica a pandemia da corrupção. Como bem sabemos, o vírus se prolifera, contamina, se espalha. Por ora, enquanto não nos imunizarmos com compreensão política, não produziremos anticorpos sociais, continuaremos a viver entre propinas e vacinas, entre propinas e educação, entre propinas e uma infinidade.