PF apreende dinheiro entre as nádegas de vice-líder do governo Bolsonaro

Senador Chico Rodrigues (DEM-RR), vice-líder do governo Bolsonaro Crédito: EDILSON RODRIGUES/AGENCIA SENADO

Em operação realizada nesta quarta-feira (14) em Roraima contra o desvio de recursos públicos para o enfrentamento à Covid-19, a Polícia Federal apreendeu dinheiro vivo dentro da cueca do vice-líder do governo Jair Bolsonaro (sem partido) no Senado, Chico Rodrigues (DEM-RR).

Parte das notas, de acordo com investigadores envolvidos no caso, estava entre as nádegas de Rodrigues. Ao menos R$ 30 mil foram encontrados na casa do parlamentar.

O representante do DEM no Senado disse, em nota, que confia na Justiça e que irá provar que não tem envolvimento com qualquer ato ilícito.

Deflagrada pela PF e pela CGU (Controladoria Geral da União), a Operação Desvid-19 tinha o objetivo de coletar informações sobre o desvio de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares. Cada congressista tem direito a R$ 15 milhões por ano em emendas ao Orçamento da União.

Os valores eram destinados ao combate à pandemia de Covid-19, recursos administrados pela Secretaria de Saúde de Roraima.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Boa Vista, expedidos pelo ministro Roberto Barroso, relator da investigação no STF (Supremo Tribunal Federal) . Rodrigues foi um dos alvos.

A reportagem ligou para o senador, mas não conseguiu contato. Em um comunicado que fez sobre o caso, o senador disse acreditar "na justiça dos homens e na justiça divina".

"Estou tranquilo com o fato ocorrido hoje (quarta-feira) em minha residência em Boa Vista, capital de Roraima. A Polícia Federal cumpriu sua parte em fazer buscas em uma investigação na qual meu nome foi citado", afirmou Rodrigues.

Ele disse que teve o "lar invadido" pelos investigadores, por apenas ter feito o trabalho como parlamentar, levando recursos para o combate à Covid-19 na saúde do Estado.

EM VÍDEO ANTIGO, BOLSONARO DISSE TER "QUASE UNIÃO ESTÁVEL" COM SENADOR

A notícia do "dinheiro nas nádegas", publicada primeiro pela revista Crusoé e depois confirmada por diversos veículos de imprensa, deu o que falar no Twitter.

Um vídeo de Bolsonaro e Chico Rodrigues foi resgatado em uma das publicações. Na gravação, Bolsonaro disse ter "quase uma união estável" com o colega, devido ao tempo de convivência no Congresso Nacional.

Ainda no vídeo, Rodrigues fala de valores da família e "retomada da moralidade" no país.

O presidente diz ter "quase uma união estável" com o senador Chico Rodrigues, que retribui falando sobre o "resgate da moralidade" trazido por Bolsonaro. pic.twitter.com/eXVDn149YT — Exilado (@exilado) October 15, 2020

EM NOTA, SENADOR DIZ TER PASSADO LIMPO

"Tenho um passado limpo e uma vida decente. Nunca me envolvi em escândalos de nenhum porte. Se houve processos contra minha pessoa no passado, foram provados na justiça que sou inocente", ressaltou Chico Rodrigues na nota divulgada à imprensa nesta quarta.

"Na vida pública é assim, e, ao logo dos meus 30 anos dentro da política, conheci muita gente mal intencionada com o intuito de macular minha imagem, ainda mais em um período eleitoral conturbado, como está sendo o pleito em nossa capital."