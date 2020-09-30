Bolsonaro troca dez vice-líderes do governo e dá espaço ao Centrão

Em reunião, novos vice-líderes do governo Bolsonaro na Câmara fazem uma oração. Muitos são do Centrão Crédito: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) trocou dez vice-líderes do governo na Câmara dos Deputados, contemplando várias siglas do Centrão  grupo de partidos que, normalmente, apoia governos se receber vantagens como cargos e recursos em emendas parlamentares.

Para receber os novos aliados, o presidente dispensou das funções alguns antigos e mais alinhados ideologicamente, como Carla Zambelli (PSL-SP). Para celebrar a mudança, o presidente foi o anfitrião de um café da manhã nesta quarta-feira (30). O deputado capixaba Evair Vieira de Melo (PP) foi mantido como um dos vice-líderes.

Segundo publicação compartilhada pelo Twitter após café da manhã entre o presidente e os recém-indicados, Bolsonaro agradeceu aos parlamentares por aceitarem o convite e por ajudarem a "entregar um Brasil muito melhor que o recebido no ano passado".

O café da manhã reuniu ex-líderes do governo no Congresso e também incluiu os ministros palacianos Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Braga Netto (Casa Civil), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional).

Na manhã desta quarta Bolsonaro nomeou dez novos vice-líderes do governo no Congresso e solicitou a dispensa de outros oito. Em nota, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), informou que foi usado o critério de participação dos partidos que compõem a base do governo.

NOVOS VICE LÍDERES DO GOVERNO NA CÂMARA

Luiz Lima (PSL-RJ)

Giovani Cherini (PL-RS)

Joaquim Passarinho (PSD-PA)

Alberto Neto (Republicanos-AM)

Greyce Elias (Avante-MG)

Gustinho Ribeiro (Solidariedade-SE)

Marreca Filho (Patriota-MA)

Carla Dickson (PROS-RN)

Paulo Azi (DEM-BA)

Lucio Mosquini (MDB-RO)

VICE-LÍDERES QUE FORAM MANTIDOS:

Aluisio Mendes (PSC-MA)

Evair Vieira de Melo (PP-ES)

José Medeiros (Podemos-MT)

VICE-LÍDERES QUE FORAM DISPENSADOS:

Carla Zambelli (PSL-SP)

Guilherme Derrite (PP-SP)

Carlos Jordy (PSL-RJ)

Coronel Armando (PSL-SC)

Eros Biondini (PROS-MG)

Diego Garcia (Podemos-PR)

Aline Sleutjes (PSL-PR)

Caroline de Toni (PSL-SC)

Em nota, a liderança do governo relatou que Bolsonaro fez um agradecimento especial ao PSL, que tinha cinco vice-líderes na composição anterior. A partir de agora, cada partido da base de apoio ao Governo Bolsonaro tem um vice-líder. São eles: PP, PSC, Podemos, PSL, PL, MDB, Republicanos, DEM, PSD, Solidariedade, PROS, Avante e Patriota.