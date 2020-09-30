Bolsonaro troca dez vice-líderes do governo e dá espaço ao Centrão

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) trocou dez vice-líderes do governo na Câmara dos Deputados, contemplando várias siglas do Centrão grupo de partidos que, normalmente, apoia governos se receber vantagens como cargos e recursos em emendas parlamentares.
Para receber os novos aliados, o presidente dispensou das funções alguns antigos e mais alinhados ideologicamente, como Carla Zambelli (PSL-SP). Para celebrar a mudança, o presidente foi o anfitrião de um café da manhã nesta quarta-feira (30). O deputado capixaba Evair Vieira de Melo (PP) foi mantido como um dos vice-líderes.
Segundo publicação compartilhada pelo Twitter após café da manhã entre o presidente e os recém-indicados, Bolsonaro agradeceu aos parlamentares por aceitarem o convite e por ajudarem a "entregar um Brasil muito melhor que o recebido no ano passado".
O café da manhã reuniu ex-líderes do governo no Congresso e também incluiu os ministros palacianos Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Braga Netto (Casa Civil), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional).
Na manhã desta quarta Bolsonaro nomeou dez novos vice-líderes do governo no Congresso e solicitou a dispensa de outros oito. Em nota, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), informou que foi usado o critério de participação dos partidos que compõem a base do governo.
NOVOS VICE LÍDERES DO GOVERNO NA CÂMARA
- Luiz Lima (PSL-RJ)
- Giovani Cherini (PL-RS)
- Joaquim Passarinho (PSD-PA)
- Alberto Neto (Republicanos-AM)
- Greyce Elias (Avante-MG)
- Gustinho Ribeiro (Solidariedade-SE)
- Marreca Filho (Patriota-MA)
- Carla Dickson (PROS-RN)
- Paulo Azi (DEM-BA)
- Lucio Mosquini (MDB-RO)
VICE-LÍDERES QUE FORAM MANTIDOS:
- Aluisio Mendes (PSC-MA)
- Evair Vieira de Melo (PP-ES)
- José Medeiros (Podemos-MT)
VICE-LÍDERES QUE FORAM DISPENSADOS:
- Carla Zambelli (PSL-SP)
- Guilherme Derrite (PP-SP)
- Carlos Jordy (PSL-RJ)
- Coronel Armando (PSL-SC)
- Eros Biondini (PROS-MG)
- Diego Garcia (Podemos-PR)
- Aline Sleutjes (PSL-PR)
- Caroline de Toni (PSL-SC)
Em nota, a liderança do governo relatou que Bolsonaro fez um agradecimento especial ao PSL, que tinha cinco vice-líderes na composição anterior. A partir de agora, cada partido da base de apoio ao Governo Bolsonaro tem um vice-líder. São eles: PP, PSC, Podemos, PSL, PL, MDB, Republicanos, DEM, PSD, Solidariedade, PROS, Avante e Patriota.
Os deputados não recebem valores a mais nos salários para exercer a vice-liderança e defender o governo na Câmara, mas ganham prestígio e proximidade com o Palácio do Planalto para obter o que desejarem.