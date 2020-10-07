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Em discurso no Palácio

Bolsonaro: 'Acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo'

Operação levou a denúncias e condenações de diversos políticos durante os governos Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB). Agora, denunciou Wassef, ex-advogado dos Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 19:34

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 19:34

Presidente Jair Bolsonaro em cerimônia no Palácio do Planalto
Presidente Jair Bolsonaro em cerimônia no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (07) Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quarta-feira (7) que a Lava Jato acabou "porque não tem mais corrupção no governo".
"Eu desconheço lobby para criar dificuldade e vender facilidade, não existe", declarou o presidente, durante cerimônia de lançamento de medidas de desburocratização do setor aéreo.
"É um orgulho, uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. Eu sei que isso não é virtude, é obrigação"
Jair Bolsonaro (sem partido) - Presidente da República
"Essa imprensa que é muito importante para todos nós e que nós queremos a sua liberdade. Me acusam muitas vezes de ser autoritário, eu nunca propus o controle social da mídia, eu nunca propus projeto para combater fake news, se bem que eu sou quem mais sofre o que mais sofre com fake news", acrescentou.
Bolsonaro tem sido criticado, inclusive por ex-aliados, por tomar decisões que contrariam os defensores do conjunto de operações e investigações iniciadas em 2014. Entre elas, a indicação de Kassio Nunes para o STF (Supremo Tribunal Federal), um juiz tido como garantista.
O núcleo garantista no Supremo costuma impor derrotas à Lava Jato. A operação, famosa por ter gerado denúncias e condenações de políticos do PT durante os governos Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB), também mirou integrantes do Centrão, como os filiados ao PP, partido que agora apoia Bolsonaro.
Além do mais, Bolsonaro adotou nos últimos meses um tom mais pragmático e tem priorizado uma boa relação tanto com o Judiciário quanto com o Congresso Nacional, em contraposição ao discurso crítico da chamada velha política que marcou sua campanha eleitoral.

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Em seu discurso nesta quarta, Bolsonaro se referiu novamente às críticas que têm recebido por suas indicações, sem fazer referência direta à escolha do novo ministro do STF.
"Nós fazemos um governo de peito aberto. E quando indico qualquer pessoa para qualquer local eu sei que é uma pessoa boa tendo em vista a quantidade de críticas que ela recebe em grande parte da mídia", concluiu.

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