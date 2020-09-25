Lava Jato denuncia Wassef, ex-advogado dos Bolsonaros

Frederick Wassef Crédito: Bruno Santos/Folhapress

O advogado Frederick Wassef, que já representou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e um de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), foi denunciado nesta sexta-feira (25) pelo MPF (Ministério Público Federal) sob suspeita de lavagem de dinheiro e peculato.

A denúncia é um desdobramento da operação Esquema S, que apura desvios de entidades do Sistema S do Rio.

Além dele, outros quatro pessoas foram denunciadas: Orlando Diniz, o ex-presidente da Fecomércio-RJ; o empresário Marcelo Cazzo; e as advogadas Luiza Nagib Eluf e Marcia Carina Castelo Branco Zampiron.

O grupo é acusado de crimes cometidos a partir do desvio de R$ 4,6 milhões das seções fluminenses do Sesc, Senac e da Fecomércio.

De acordo com os procuradores, os desvios ocorreram de dezembro de 2016 a maio de 2017 sob pretexto de prestação de serviços advocatícios à Fecomércio-RJ.

No entanto, as investigações apontaram que o escopo contratual era falso, porque ou os serviços não foram prestados ou foram prestados no interesse exclusivo de Orlando Diniz para, por exemplo, perseguição de adversários pessoais.