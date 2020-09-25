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Cirurgia

Após retirar cálculo da bexiga, Bolsonaro está estável, diz boletim médico

De acordo com o boletim médico, o presidente encontra-se 'estável clinicamente, afebril, sem dor'

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 12:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 12:14
Presidente da República, Jair Bolsonaro
Presidente da República, Jair Bolsonaro, teve seu cálculo na bexiga removido Crédito: Carolina Antunes
O presidente Jair Bolsonaro teve seu cálculo na bexiga removido na manhã desta sexta feira (25), no Hospital Israelita Albert Einstein, segundo boletim médico.
O procedimento durou uma hora e meia, diz a nota, e não teve intercorrências.
O presidente encontra-se "estável clinicamente, afebril, sem dor", diz o boletim assinado pelo cardiologista Leandro Echenique, pelo urologista Leonardo Lima Borges, e por Miguel Cendoroglo, diretor-superintendente do hospital.
De início, a operação estava prevista para ser realizada com o urologista Miguel Srougi. A mudança de planos, porém, veio após o presidente tomar conhecimento de críticas de Srougi à sua atuação diante da pandemia da Covid-19.
Esta é a sexta cirurgia pela qual o presidente passa desde setembro de 2018, quando foi atingido com uma facada em ato de campanha. Desde então, o presidente passou por quatro cirurgias em decorrência do ferimento. Bolsonaro ainda realizou no início deste ano uma vasectomia.
A necessidade da nova cirurgia foi contada pelo presidente a apoiadores em 1º de setembro, no Palácio da Alvorada. Bolsonaro disse que estava com um cálculo na bexiga "maior que um grão de feijão".
"Esse cálculo aqui é de estimação. Eu tenho há mais de cinco anos, está na bexiga. É maior que um grão de feijão. Resolvi tirar porque deve estar aí ferindo internamente a bexiga", afirmou ele, na ocasião.

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