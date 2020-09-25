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Presidente

Bolsonaro faz cirurgia para retirada de cálculo na bexiga nesta sexta

De acordo com o boletim médico encaminhado pela Secretaria Especial de Comunicação Social, o procedimento cirúrgico é minimamente invasivo

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 09:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 09:26
O presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU
O presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com cálculo no fim de agosto Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
O presidente Jair Bolsonaro deu entrada hoje (25), às 7h, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para a retirada de um cálculo da bexiga. A cirurgia está prevista para começar às 10h30.
De acordo com o boletim médico encaminhado pela Secretaria Especial de Comunicação Social, o procedimento cirúrgico é minimamente invasivo, denominado Cistolitotripsia endoscópica a laser sob anestesia.
O boletim é assinado pelo cardiologista Leandro Echenique, pelo urologista Leonardo Lima Borges e pelo diretor-superintendente do hospital Miguel Cendoroglo.
Bolsonaro foi diagnosticado com cálculo no fim de agosto, após ser submetido a uma ultrassonografia no departamento médico do Palácio do Planalto.

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