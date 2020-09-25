Bolsonaro faz cirurgia para retirada de cálculo na bexiga nesta sexta

O presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com cálculo no fim de agosto Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

O presidente Jair Bolsonaro deu entrada hoje (25), às 7h, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para a retirada de um cálculo da bexiga. A cirurgia está prevista para começar às 10h30.

De acordo com o boletim médico encaminhado pela Secretaria Especial de Comunicação Social, o procedimento cirúrgico é minimamente invasivo, denominado Cistolitotripsia endoscópica a laser sob anestesia.

O boletim é assinado pelo cardiologista Leandro Echenique, pelo urologista Leonardo Lima Borges e pelo diretor-superintendente do hospital Miguel Cendoroglo.