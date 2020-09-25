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Internacional

Em discurso na Assembleia da ONU, Bolsonaro ridicularizou o Brasil

Bolsonaro é, de fato, um mito… mitomaníaco! Já que é cada vez mais indiscutível sua inclinação à mentira e à narrativa de teorias que só fazem sentido na sua cabeça e no imaginário de seus cultuadores

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

25 set 2020 às 05:00
Caio Neri

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Caio Neri Caio Neri
Jair Bolsonaro participou da abertura na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, nesta terça-feira (22)
Jair Bolsonaro participou da abertura na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, na terça-feira (22) Crédito: Reuters/Folhapress
Na abertura da 75ª Assembleia Geral da ONU, Jair Bolsonaro fez aquilo que é sua maior especialidade: mentiu, distorceu dados, negou fatos e a ciência, atacou opositores, fez pouco caso da destruição da natureza brasileira, minimizou os impactos do coronavírus e fugiu de apresentar respostas às perguntas que ecoam na comunidade internacional.
Bolsonaro poderia ter aproveitado que o discurso exibido foi gravado e, assim, tecer uma narrativa minimamente convincente e condizente com a realidade. Para se defender de sua incompetência em governar, ele não precisaria ter mentido tão descaradamente.

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O discurso dissociado da realidade e que aposta na burrice alheia, porém, não surpreende. É difícil acreditar que aquele que fez sua campanha pautada na mentira e na desinformação, após eleito, governe comprometido com a verdade. Bolsonaro não se mostra disposto a falar a verdade, senão, a buscar subterfúgios para contorná-la.
Apesar de negar os dados e tentar dissuadir que o Brasil foi um exemplo no combate à pandemia, Bolsonaro responsabilizou governadores e prefeitos pelo fracasso contra o coronavírus. Ao contrário do que o presidente disse, o Supremo Tribunal Federal não eximiu o governo federal da responsabilidade pela condução da crise de saúde. O que o STF determinou foi uma responsabilidade conjunta entre as esferas, permitindo que governos estaduais e municipais possam determinar regras de isolamento e quarentena, já que o governo federal vinha tomando medidas que em vez de combater o vírus, propiciaram que a taxa de contágio saísse de controle.

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Bolsonaro ainda exagerou quando disse que o auxílio emergencial totalizaria mil dólares (cerca de R$ 5.600) por beneficiário, quando o valor para a maioria não ultrapassa R$ 4.200. Inclusive, relembre-se que, no início, Bolsonaro não só foi contrário ao auxílio como defendia um valor bem menor do que aquele aprovado pelo Congresso Nacional. Isso sem contar a demora na liberação do benefício.
Mesmo sendo internacionalmente conhecidos os dados que apontam o desmatamento e as queimadas dos biomas brasileiros, Bolsonaro, mais uma vez, negou. Disse que nossas florestas são úmidas e, por isso, segundo sua teoria, não seriam suscetíveis a queimadas. Também disse que os incêndios são naturais, inevitáveis, e teriam sido causados por índios e caboclos (expressão que exemplifica o racismo estrutural, dividindo as pessoas por cor de pele).

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Sim, em condições específicas, as queimadas podem ocorrer espontaneamente. Entretanto, os focos de queimadas são bem maiores que nos anos anteriores, reflexo da campanha de desmonte ambiental, também conhecida como “deixar passar a boiada”. Segundo o IBGE, o Brasil perdeu 8,34% da vegetação natural nos últimos 18 anos, sendo que, da vegetação devastada, 55,07% eram da Amazônia e 31,17%, do Cerrado.
Os dados objetivos, todavia, parecem não ser compreensíveis pelo presidente, que prefere se alojar numa realidade paralela, como se ele fosse Alice e o Brasil, o País das Maravilhas. Esquizofrenia política: mania de perseguição (cristofobia, campanha de desinformação etc.), acreditam piamente em ideias mirabolantes que só existem em seus imaginários, não conseguem distinguir a fronteira entre realidade e ilusão.

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O país que, entre o final da década de 1990 e o início dos anos 2000, graças à estabilização econômica e ao fortalecimento da democracia, vinha recuperando prestígio e credibilidade internacional, aos pouco, vem perdendo confiança. Se os discursos da ex-presidente Dilma Rousseff tornaram-se conhecidos pela oratória frágil e de difícil compreensão, o pronunciamento de Bolsonaro não tem qualidade superior. Pelo contrário, as falas dele apequenam o Brasil no contexto global.
Bolsonaro é, de fato, um mito… Mitomaníaco! Já que é cada vez mais indiscutível sua inclinação à mentira e à narrativa de teorias que só fazem sentido na sua cabeça e no imaginário de seus cultuadores.

Caio Neri

Caio Neri Caio Neri

É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaco.

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